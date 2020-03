Una de las médicas que asesora a Alberto contó cómo sería el día después de terminar la cuarentena

La jefa de epidemiología del hospital Gutiérrez, la doctora Angela Gentile, que en la actualidad forma parte del grupo de infectológos que trabaja codo a codo con las autoridades del Gobierno y asesora al presidente Alberto Fernández dio detalle de cómo será el día después de "terminada" la cuarentena con la que se busca bajar la cantidad de contagios por el coronavirus. "Hay que entender que la vida absolutamente igual de cómo era, no va a suceder en el corto plazo", sostuvo.

"Estamos prolongando la cuarentena porque en un momento donde se está esperando el aumento de casos, que forma parte de las características del caso, que es altamente transmisible, entonces todas las medidas de distanciamiento y de aislamiento social de disminuir todo aquello que implique disminuir la transmisibilidad es la manera más efectiva, Pensemos que acá no hay antiviral ni vacuna, la vacuna es el distanciamiento", señaló este lunes Gentile en diálogo con radio Continental.

Según insistió la médica, "lo importante ahora es ser estrictos, cumplir con esta cuarentena que hasta el momento va a ser hasta semana Santa porque contempla dos períodos de incubación".

La avenida 9 de Julio vacía por la cuarentena.

"Esto es dinámico, es un día a día. Y hay que ir siguiéndolo de cerca para ir tomando las decisiones más ajustadas a futuro", destacó.

Al ser consultada sobre los trascendidos que aseguran que el pico de infectados con coronavirus llegarían recién a fines de abril, o comienzo de mayo, y que muchos ya se hacen a la idea de que para esa fecha continuará la cuarentena, la infectóloga explicó: "Lo primero que hay que saber es que terminar la cuarentena no quiere decir terminarla abruptamente. No quiere decir que el 13 de abril uno va a empezar con todo tipo de actividades, todavía no se va a poder asistir a un festival de rock, ni a un partido de fútbol".

"Son etapas, se van a liberar lentamente algunas actividades y esto dependerá de cómo se vaya dado la situación epidemieológica", detalló.

En ese sentido, Gentile destacó que "habrá que entender que la vida absolutamente igual de cómo era, no va a suceder en el corto plazo. Al principio se empezarán a liberar algunas actividades, primero un poco el transporte con horarios y se analizará la situación de ese momento".

"Tenemos que sacarnos de la cabeza la palabra 'terminar' la cuarentena, porque no termina, son etapas graduales que se van a ir dando", insistió al finalizar.