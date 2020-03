Despega el helicóptero monetario del BCRA

Bienvenidos a la jungla. El COVID-19 está generando estragos en la economía y todos los sectores reclaman medidas urgentes. Empleados en negro, asalariados, monotributistas, autónomos, pymes. Todos. El secretario de Hacienda Raúl Rigo aún no tiene el impacto pleno de la crisis en la recaudación impositiva porque en marzo las empresas estuvieron pagando impuestos como el IVA o Ingresos Brutos correspondientes a febrero, cuando el dengue era peor que el coronavirus. Durante abril, los ingresos impositivos al Tesoro sufrirán al máximo.

¿Cuánto podrá recaudar la AFIP por el impuesto al Combustible o al IVA si las estaciones de servicio están experimentando una caída del 70% en venta de naftas? ¿Cuánto por el festival de impuestos que grava la venta de autos cuando es cero la operatoria?

El Banco Central a cargo de Miguel Pesce está preparándose para inyectar el mes próximo la mayor cantidad de pesos habida cuenta del derrumbe en la recaudación que se espera. La inflación que pueda generar en tres, seis meses o más es otra cuestión. La postura conservadora que se vio en marzo en realidad es porque el mes próximo el agujero fiscal será aún mayor. Hay que racionar todo. Hasta la política monetaria.

El margen de transferencias de Adelantos al Tesoro por parte del BCRA ya está cubierto dado que la ley fija límites al respecto. Pero según un informe de EcoGo, aún restan $ 1,5 billones para emitir y girar en concepto de "Utilidades del BCRA". Así el helicóptero del BCRA repartiendo dinero para todos y todas se apresta a despegar en abril.

Hay que aplanar la curva de la recesión. En un mes sin producción puede que las pymes, algunas, puedan pagar salarios. Dos meses no. Los préstamos impuestos desde el BCRA al 24% contra baja de las Leliq pueden actuar como algo de oxígeno dado que no necesariamente se deben aplicar al pago de salarios. Aún si no se paga la primer cuota, no cambia la calificación crediticia del deudor. El helicóptero del BCRA tirando dinero a la plaza puede evitar que se quiebre más la cadena de pagos. Paradójicamente lo que venía trabando la actividad era el congelamiento del clearing.

El jueves último se procesaron los cheques ingresados al sistema el jueves 19, último día de actividad financiera a pleno. Fueron 269.651 cheques, de los cuales se rechazó por falta de fondos el 4,6%. Por "Fuerza mayor" se rechazaron 13,5% pero incluye casos como sucursales cerradas y eventualmente también por error cheques sin fondos, lo que podría derivar en un total de 10% estimado de cheques sin fondos. El viernes se procesaron 561.000 cheques, con 10,7% del total sin fondos.

El BCRA reactivó entonces operatoria normal del 90% para cheques y para el 10% restante alivió las multas y sanciones. Ante la imposibilidad de traslados de personas, creció el uso de los "e-cheques" que se pueden emitir desde "home banking". El viernes se emitieron 2063 unidades de estos "e-cheques" por 1.400 millones de pesos. Como la crisis del 2001 sirvió para imponer el uso de tarjetas de débito, puede que el coronavirus acelere utilización de los e-cheques.

Desde la Unión Industrial Argentina (UIA) están solicitando al gobierno medidas como ampliar plazos del IVA a 90 días de manera automática para las MiPYMES, extender impuestos en la moratoria PYME, actualizar montos para ser considerado PYME, actualizar automáticamente montos de acuerdos para sobregiros en cuenta corriente y extienden reclamos similares a provincias y municipios.

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas envió una carta firmada por su titular Gabriela Russo y el secretario Julio Rotman, al secretario de Hacienda Raúl Rigo y a la subsecretaria de Ingresos Públicos Claudia Balestrini pidiendo incorporar en el régimen de regularización las deudas vencidas al 31 de marzo, se flexibilicen requisitos para obtención de Certificado MiPyME, se postergue la fecha límite para "Repatriación de Activos Financieros", reducir costos laborales y previsionales, liberación o atenuación de la cuota del monotributo en su componente impositivo o patrimonial, y se prorroguen vencimientos y presentaciones de declaraciones juradas, entre otros.

Pero en la jungla hay más problemas. El Gobierno dispuso que no se corten los servicios a los sectores más vulnerables en caso de no pago, como electricidad, gas TV por cable, proveedores de Internet. Pero como no se aclaró debidamente que regía sólo a sectores vulnerables, cayó 10% la cobranza general. Imposible revertir ahora. Personas aprovechan y no pagan seguros de autos dado que no se circula. Tampoco cuotas de clubes. Crece la sensación del "vale todo", "sálvese quien pueda" y la de "el que paga algo es un gil".

Las empresas alimenticias operan a pleno pero en la jungla deben coexistir con congelamientos de precios por 90 días como el que dispuso el gobernador Axel Kicillof. Si ya antes del coronavirus existía una inflación del 10% trimestral mínimo, ¿cómo ahora va a funcionar la inflación cero por decreto? Comercios como almacenes chinos cierran por temor a sanciones del gobierno por aumentos o bien por propia seguridad.

El domingo de Pascuas seguramente se levanten restricciones por la pandemia. La casa igualmente no estará en orden. La curva epidemiológica debe mostrar retracción aunque la falta de testeos en la Argentina alarma. El número de contagiados que se informa diariamente tiene igual representatividad que la inflación de Guillermo Moreno. Así la política sanitaria tiene una comunión con la política económica: se toman decisiones a ciegas.