No prevén mayores caídas de los bonos durante la negociación de la deuda

El cisne negro generado por el coronavirus hizo que las chances de éxito en las negociaciones por la deuda se compliquen seriamente. Es que la mayor aversión al riesgo en los mercados financieros globales castigó aún más a los bonos argentinos. Y los analistas coinciden en que mientras continúe el proceso de negociaciones, las paridades se mantendrán en estos niveles, y solo con un default podrían caer aún más.

Juan José Vázquez, head de research de Cohen, remarcó que en este escenario ya hay países postergando el pago de su deuda y con paridades de u$s 18 a u$s 25. Dicho ello, Vázquez ve difícil que las paridades de los bonos caigan a niveles aún más deprimidos siempre y cuando se negocie y no se imponga un default.

"Ecuador ya postergó el pago de servicio de su deuda y posee bonos en dólares con paridades de entre u$s 22 a u$s 25. Líbano cotiza en paridades de u$s 18 y va a presentar una propuesta a los acreedores esta semana. Me cuesta imaginar nuestros bonos con paridades más bajas a las actuales en tanto y cuando se negocie y no se imponga un default", dijo.

Francisco Mattig, analista de estrategia de Consultatio considera que se deben dar señales claras de que el default no es una opción. "El miedo de que un contexto internacional más complicado te pueda llevar a abandonar el intento de la reestructuración y de allí es que se justifica el riesgo a la baja de los bonos. Es probable que los bonos se ubiquen en paridades mayores a 25% y se esperen ahí la primera oferta siempre y cuando no se acelere el deterioro sanitario".