Clases suspendidas: cuáles son los escenarios que evalúa el Gobierno si la cuarentena se extiende

"Si hay algo que no me urge es el inicio de clases". En cualquier contexto, esa frase de Alberto Fernández despertaría una polémica inusitada. Ningún Presidente se animó a decirla, teniendo en cuenta la importancia, real y simbólica, que conlleva que los niños asistan a los colegios y el ciclo lectivo no se interrumpa.

Sin embargo, la inédita coyuntura que representa surfear una pandemia sin precedentes a nivel mundial como el coronavirus, ubica los dichos presidenciales en tiempo y forma. Nada más lógico y entendible que hoy, para el Gobierno, el retorno de los chicos a las aulas no sea una prioridad.

Claro que en el Ministerio de Educación desean que se pueda resolver lo antes posible la situación y que al cuarentena no se prolongue durante mediados o todo abril, lo cual parece una posibilidad concreta. Pero, en este contexto, se resaltan algunas cuestiones desde la cartera que encabeza Nicolás Trotta, quizás el ministro más valorado ayer por Fernández en la entrevista que brindó a la TV Pública.

"Hay un punto que se debe dejar bien claro. Acá los chicos no están de vacaciones; están trabajando con contenidos especiales que se les están dando en los colegios para que estudien en las casas", detallan fuentes ministeriales. Justamente ese punto es el que resaltó el Presidente. El "home office" de los estudiantes viene siendo muy productivo, según los reportes que le llegan al Gobierno.

No obstante, el hecho de que no concurran a clases preocupa internamente y es por eso que se evalúan diferentes escenarios, aunque todavía no hay una decisión tomada. Cuando se defina, irá en línea con el plan del Ejecutivo respecto a prolongar la cuarentena.

En un escenario de Aislamiento Social Obligatorio hasta Semana Santa, es decir, hasta el domingo 12 de abril, los chicos habrán perdido exactamente 14 días de clases, es decir, casi tres semanas: los cinco días hábiles del 16 al 20, el 25, 26 y 27, el 1, 2, 3, 6, 7 y 8 de abril. Son días recuperables, creen en Gobierno, por lo que se trabajó a distancia, pero también porque se podría ajustar el calendario y estirar un poco el ciclo lectivo.

Una cuarentena que abarque todo abril cambia un poco más el escenario, ya que serían por lo menos otras dos semanas de parate. Es allí que podría entrar en estudio una posibilidad que ya se confirmó en Chile y que todavía en Argentina se maneja con cautela: adelantar las vacaciones de invierno, previstas para las dos últimas semanas de julio, o reducir ese plazo una sola semana. Ayer en el Gobierno tuvieron que salir a desmentir esa información como confirmada: se difundía en chats de maestros la decisión chilena, como si fuera tomada por la Argentina.

Nadie en el Gobierno quiere imaginar un escenario más apocalíptico, con cuarentena extendida también a mayo o junio, en la antesala de un invierno que además de la educación puede jaquear la economía definitivamente. Por eso aplican el leitmotiv del "paso a paso" más que nunca.