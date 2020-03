Coronavirus: el Gobierno tiene decidido extender la cuarentena, tras un aumento de fallecidos

La decisión está tomada: la cuarentena se extenderá más allá del 31 de marzo. La única duda, por ahora, es cuándo lo anunciará Alberto Fernández. Antes del próximo martes, feriado por adelantamiento del 2 de abril, un nuevo DNU prorrogará la norma del aislamiento preventivo obligatorio ante la pandemia del coronavirus que arrancó el viernes pasado. El jueves, la enfermedad en el país escaló y sumó 87 infectados más y cuatro muertos: ya son 589 los contagios y 12 los fallecidos.

"Vamos a ver cómo evoluciona. Nos genera estos problemas porque paraliza la economía. Necesitamos preservar la salud de la gente", esquivó una la definición anoche el Presidente en una entrevista con la TV Pública. Pero dejó abierta la posibilidad al sostener que no habría un reinicio lectivo: "Si hay algo que no me urge es el inicio de clases. Puede esperar".

Como parte del paquete de medidas de alivio en la emergencia, el propio mandatario anticipó que el DNU para congelar los alquileres y evitar los desalojos saldrá "hoy o mañana", después de que el Senador enviara mensajes de que no podría sesionar en el recinto del Congreso (Ver Página 5).

Durante todo el día del último jueves se especuló con la oficialización de la medida. Versiones indicaban que sería este viernes o incluso anoche mismo, en esa nota. Sin embargo, parece ser una mera formalidad, la verdadera cuestión de fondo es hasta cuándo se estirará. El consenso dentro del Gobierno es que, por lo menos, las restricciones seguirán hasta Semana Santa, el 12 de abril.

El jefe de Estado continúa asesorándose con expertos epidemiológicos que lo convencieron, como él mismo reveló, que el pico de contagios se registrará la primera quincena de mayo. Con dos semanas de incubación, los resultados en el objetivo de "aplanar la curva" de contagios, de esta cuarentena, recién se podrán constatar el 3 de abril, por fuera de la ventana actual del DNU. No obstante, como recuerdan en la administración en base a la Organización Mundial de la Salud, no hay otra medida que pueda contener la pandemia. O sea, no hay Plan B. "Podes discutir si la cuarentena puede durar unos días más o menos, pero todos estamos de acuerdo en que hay que cumplirla", afirmó el Presidente.

Los feriados de Semana Santa volverán a generar un fin de semana extra largo, como el del principio del aislamiento. Eso ayudó a que haya menos circulación en las ciudades, a contramano de las imágenes del primer día hábil de la semana.

En los últimos días, con casos paradigmáticos como el viralizado "surfer", al que anoche volvió a tildar de "tonto", convencieron al Gobierno de profundizar las restricciones en las calles y mostrar operativos aleccionadores. No es un secreto el malestar presidencial al respecto. El ministerio de Seguridad de Sabina Frederic informó que desde el 21 de marzo hasta las 15 horas del jueves fueron detenidas 6191 personas por violar la cuarentena y que se secuestraron 938 vehículos. "Se terminó la paciencia", remarcó anoche Alberto Fernández sobre los controles policiales. También volvió a apuntar contra la remarcación de precios.

Con 10.000 argentinos aún en el exterior, según cálculos de Cancillería, el cierre total de las fronteras del país está en cuenta regresiva, con un DNU que está por publicarse. El jueves el Presidente habló con su par mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para delinear un operativo para repatriar a los varados en la Argentina. Felipe Solá anticipó sobre el resto: "Enviaremos recursos y diseñaremos la logística para asistir a los que están lejos de su hogar"

Con la segura prolongación de la cuarentena a mediados de abril, hay quienes deslizan que podrían haber una tercera etapa hasta fines de ese mes. Por un lado, las restricciones no serían levantadas de un día para el otro y, trascendió, ni siquiera en todo el país: podría continuar al menos en los distritos con mayor cantidad de casos, donde ya se presume que hay transmisión local. El epicentro es la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.

En esa zona es donde el Gobierno posa su lupa cada día. El jueves se anunció el envío de 300 gendarmes para reforzar la seguridad en La Matanza. "Nos estamos preparando para lo peor", admitió el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco. A pesar de la queja de algunos intendentes por la falta de efectivos, el ministro de Seguridad Sergio Berni insiste que los tiene en reserva, listos para actuar.

Salvo por la excepción de Dolores, cuyo intendente Camilo Etchevarren viralizó un mensaje a sus vecinos para impedir el traslado desde Longchamps de un paciente con Covid-19 a su ciudad, en la gobernación de Axel Kicillof dan por finalizada la polémica por los alcaldes que cercaron sus distritos.