Volvió el clearing: cómo es el depósito sin bancos

El jueves se reanudó la operatoria de los cheques. Es que tras algunas idas y venidas, el Gobierno entendió que el clearing es fundamental para mantener sin cortes la cadena de pagos. De todas formas, la actividad no es la tradicional, ya que las sucursales siguen cerradas: los depósitos, por lo tanto, solo se pueden hacer por las terminales automáticas de cada banco.

Restará que pasen algunos días para confirmar cómo funcionará este sistema, porque más allá de que la cuarentena obligatoria tiene paralizado a varios sectores y se descarta que habrá una ola de cheques rechazados por falta de fondos, el problema será recuperar esos documentos si las sucursales siguen cerradas.

Desde los bancos informaron que los mismos empleados que se ocupan de que los cajeros automáticos serán quienes lleven a cabo la operatoria. "Para las tareas de reaprovisionamiento de cajeros está yendo un personal mínimo de dos personas por sucursal. Esas personas serán las que procesen el clearing", confirmaron en Santander.

Sin embargo, desde otros bancos advirtieron que no se podrá contar con los cheques rechazados hasta que abran las sucursales. "No será posible hacerse de los valores hasta que no abran las sucursales. El cliente tiene el motivo de rechazo detallado en el extracto de cuenta, por ahí podrá saber cuál fue la causa", informaron fuentes de un banco de capitales extranjeros.

Cabe recordar que el Gobierno suspendió las multas y los cierres de cuentas por cheques rechazados, lo que no quita que será difícil recuperar cada documento.

En el Banco Central (BCRA) señalaron que si bien la Comunicación número 6944 no dice expresamente cómo se recuperará el cheque, sí sugiere que tendrán que acordar la manera de hacerlo entre el banco y el cliente.

Por eso es esencial que se reduzcan al máximo los rechazos. Más allá de los que no tienen fondos, también hay otros motivos por los que no se pagan. Un empleado de un banco de primera línea comentó que los principales errores de los clientes consisten en depositar el cheque fuera de fecha, ya sea antes del día permitido para el cobro o incluso después de los 30 días reglamentarios para hacerlo.

Este es otro punto a tener en cuenta, dado que debido a que los bancos se adhirieron a la cuarentena el viernes, el BCRA determinó que los días sin clearing no se computarán para el vencimiento del plazo de 30 días que tiene el receptor del cheque para presentarlo.

En cuanto a los horarios en que las terminales funcionan, depende de cada banco. Por ejemplo, en Galicia y en BBVA "es 7 por 24" –es decir, todos los días a cualquier hora–. Pero otros bancos tienen una franja horaria determinada. En el peor de los casos, la terminal no le tomará el depósito y el cliente deberá acudir en otro momento; lo ideal es llamar al call center antes de salir de casa.

Por otro lado, los echeqs también volvieron a operar. "En Banco Provincia aceptamos los echeqs y se manejan con un procedimiento similar a los otros cheques. Las terminales operan las 24 horas para la recepción de cheques solo que, según el horario de depósito, puede entrar para el mismo día o para el siguiente", comunicó la entidad.

Por último, en Banco Nación dijeron: "Los tiempos de acreditación no sufrirán cambios".