Boggiano y Aníbal se dijeron de todo por la cuarentena de coronavirus

“Miguel, sos un eyaculador precoz de pelotudeces”, le contestó Aníbal Fernández, ex jefe de Gabinete, a Miguel Boggiano, un economista argentino que criticó la cantidad de test realizados por el gobierno frente a la pandemia de coronavirus.

Miguel Boggiano dijo estar a favor de la decisión de la cuarentena: “fue valiente correcta y necesaria, la aplaudo”. Y agregó: “Pero no colabora que hayan interferido en la realización de test”.

Aníbal Fernández no se aguantó y citó su tweet:

Ese tweet fue el disparador de nuevos cruces entre el economista y el ex jefe de gabinete:

Los usuarios de Twitter, rápidamente comenzaron a responder y a ser críticos de ambos lados de la situación: "No por defender a Boggiano, pero el interlocutor es un delincuente. Ya sabemos que siempre mienten y ocultan. Si no se ve, no existe", comentó una mujer.