Por qué en la City apuestan a una baja del dólar blue post cuarentena

“No hay actividad. Cero. Entonces la gente está desesperada por vender dólares. La demanda de pesos es enorme. Y va a ser más grande aún porque el parate es total. Las intimaciones de AFIP siguen llegando, no hay ni una prórroga por ahora”.

Quien habla es uno de los cueveros más famosos de la City porteña. Por la lista de espera que tiene de clientes para vender dólares, espera que los primeros días después que termine la cuarentena el billete va a bajar. “Después se va a acomodar obviamente porque la inflación se va acelerar”, dice sin dudar.

“Todos necesitan pesos y no hay de dónde sacarlos. No se puede circular, los bancos están cerrados, las empresas la gran mayoría está cerrada. No pueden abrir porque no pueden ir los empleados. Esto es dinero en efectivo. Puro cash, así que para nosotros es imposible trabajar”, coincide un colega suyo.

Cuenta que hay mucha oferta de divisas, pero también pocas bocas: “Montos chicos ya no se toman, tiene que valer la pena para atender. Para u$s 3000 te tiran precio, pero todo muy limitado, además te matan con el tipo de cambio. Si hoy me preguntas por un precio del blue, no lo hay”.

Algunos cambistas tienen estructura privada, al tener dinero en la casa, pero corren riesgos que sin movimiento vayan a robarles, por eso no tienen más de $ 300.000. “Por eso los montos bajos. A mediodía de ayer ya no te pasaban puntas, se había agotado el capital. Ahora nadie está operando”, detalla.

Un tercer bróker consultado habla de una pequeña dolarización forzada de la economía por la situación: “Directamente usás al dólar para pagarles a tus proveedores y los proveedores luego pagan ciertas contingencias con el dólar. Es una dolarización informal de la economía en la rutina diaria. El peso para un porcentaje de la economía dejó de funcionar, es todo cash, y ahí hay mucho dólar haciendo aún andar al sistema”.

En cambio, un proveedor toma a los billetes como si el mercado funcionara, a $ 83. “Los sectores de permuta puede ser cualquiera con problemas, no hay distinción dentro del mundo pymes. Obvio que a más informalidad de la cadena de valor más dolarización en los pagos”, comenta un mesadinerista.

Dice que es como un clearing: “Vos me das dólares y pesos, con los pesos pagos compromisos y los dólares me los guardo porque tengo espalda o le pago a otro que tenga más espalda que yo con esos dólares y así sucesivamente”.

En las pymes más complicadas, con los dueños teniendo que capitalizarlas, con los honorarios no distribuidos o con reservas propias de capital haciendo aportes, la dolarización es un hecho en circunstancias así.

“En 2001 y 2002 era similar, nadie te tomaba un peso, todo era permuta por dólar. Es una dolarización de la economía ante la ausencia de pesos en cash”, concluye.