El G20 promete armar un solo frente contra la pandemia e inyectar u$s 5 billones a la economía global

En una Cumbre Virtual Extraordinaria en vistas de la pandemia de coronavirus que deja más de 22.000 muertos y supera los 490.000 infectados en todo el mundo, los líderes del G20 se comprometieron hoy a restaurar la confianza, preservar la estabilidad financiera y revitalizar el crecimiento económico, en tanto prevén la inyección de u$s 5 billones en la economía global.

Los líderes de las 20 grandes economías del mundo se comprometieron a "hacer lo necesario y usar todas las herramientas de política pública disponibles" para minimizar el daño económico y social de la pandemia, al tiempo que fortalecerán el mandato de la Organización Mundial de la Salud (OMS ) para coordinar los esfuerzos contra el Covid-19.

Los líderes del G20 formarán un solo frente contra la pandemia de coronavirus y que la "prioridad absoluta" es abordar sus impactos sanitarios, sociales y económicos, indicaron, luego de las críticas al grupo por su lenta respuesta a la crisis en aumento por el coronavirus que se prevé cause una una recesión global.

"Estamos inyectando más de 5 billones de dólares en la economía mundial (...) para contrarrestar los impactos social, económico y financiero de la pandemia", indicaron al cierre de la videoconferencia.

Los mandatarios también manifestaron su compromiso para resolver las interrupciones en las cadenas de suministro mundiales y pidieron a los ministros de Finanzas y gobernadores de los bancos centrales que se coordinen regularmente y con organizaciones internacionales para desarrollar un plan de respuesta a la pandemia.

En el inicio de la videoconferencia, el rey Salman de Arabia Saudita -cuyo país preside el G20 en la actualidad- pidió aumentar el financiamiento para una vacuna contra el coronavirus, reanudar el flujo normal de bienes y servicios lo antes posible y ayudar a los países en desarrollo a superar la crisis sanitaria global.

"Debemos tener una respuesta efectiva y coordinada a esta pandemia y recuperar la confianza en la economía global", dijo el rey. "En el ámbito comercial, el G-20 debe enviar una fuerte señal para recuperar la confianza en la economía global al reanudar, lo antes posible, el flujo de bienes y servicios, especialmente suministros médicos vitales", agregó.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que en la cumbre pidió evitar el cierre de fronteras y la imposición de políticas arancelarias unilaterales.

Europapress

"Hablé de que las grandes potencias tienen que ayudar para establecer una especia de tregua, que no haya cierres de frontera con políticas arancelarias unilaterales, que no prevalezcan los monopolios comerciales, que no se use el precio de petróleo para afectar la economía de los pueblos", dijo López Obrador.

En la cumbre, el presidente Xi Jinping dijo que China recibió asistencia y ayuda de muchos miembros de la comunidad global en el momento más difícil en su batalla contra el Covid-19. "Esas expresiones de amistad siempre serán recordadas y apreciadas por el pueblo chino", expresó.

Xi también destacó que China contribuirá a una economía mundial estable a través de la continuación de la reforma y la apertura, la ampliación del acceso al mercado, la mejora del ambiente empresarial y la expansión de las importaciones y de la inversión al exterior.