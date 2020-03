Un avión Hércules de la Fuerza Aérea parte hoy a Perú para traer más argentinos varados

Un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina parte hoy desde la Base Aérea de El Palomar rumbo a la ciudad peruana de Arequipa para traer de regreso a argentinos que habían quedado varados en la ciudad de Cusco, cuando se iniciaron las restricciones por el avance del coronavirus, informaron fuentes del Ministerio de Defensa

Los voceros destacaron que se trata de un "puente militar" destinado a atender la situación de quienes quedaron aislados en Cusco y no pudieron viajar a Lima para ser trasladados desde allí.

Arequipa, situada a 2.300 metros sobre el nivel del mar, se encuentra a 510 kilómetros de Cusco y los argentinos ya fueron trasladados desde ese lugar hasta donde serán recogidos por la aeronave de la Fuerza Aérea.

Esta previsto que el regreso del Hércules a la Base de El Palomar se concrete a la medianoche de mañana.

Podría ser esta la última oportunidad de algunos argentinos de regresar al país ya que ayer el presidente Alberto Fernández anunció que "por ahora" los regresos de argentinos que quedaron varados en el extranjero "están suspendidos", con la excepción de los mayores de 65 años.

"Hemos decidido no ingresar más gente, por lo tanto he instruido al canciller (Felipe Solá) para que ayude con recursos a los que estén en el exterior hasta que podamos ordenar este tema", anunció este miércoles por la tarde el jefe de Estado.

"Estamos tratando de reglamentar solamente el ingreso de los mayores de 65 años porque son los que más riesgos tienen", precisó el Presidente, quien indicó de esta manera cuál será la prioridad para la repatriación de ciudadanos que viajaron al exterior en las últimas semanas.

Además, Fernández dijo que las personas que se encuentran fuera del país "salvo algún caso excepcional que lo justifique, van a tener que esperar el momento del regreso" y que eso va a ocurrir "cuando el riesgo en Argentina sea manejable".

El Presidente confirmó también que el aeropuerto de Ezeiza no está cerrado y dijo que "simplemente no vamos a generar vuelos". "Ezeiza no está operativo porque no estamos autorizando vuelos", explicó.

El último fin de semana, el Presidente cuestionó en diferentes medios que más de 20 mil argentinos decidieron viajar igual al exterior, a pesar de que el Covid-19 ya había sido declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS).