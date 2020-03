Sé egoísta: quedate en casa

El mensaje del presidente Alberto Fernández solicitando solidaridad y conciencia social a la población para que comprenda que debe permanecer en sus casas no está haciendo efecto en un pequeño grupo de personas. Sin embargo, en el contexto de propagación del coronavirus, la consecuencia del comportamiento de estas personas puede ser dramática.

Esas personas cometen varios errores de razonamiento que las hace llegar a conclusiones equivocadas sobre cómo sus propios actos les pueden ser perjudiciales a ellos mismos.

Efectivamente, si la perspectiva del tejido social y de solidaridad al prójimo no las convence de quedarse en casa, un pensamiento estrictamente egoísta debería. Es decir, en base a que continúen pensando en sí mismos.

Claro que sería más agradable que lo hicieran por los motivos que expuso el presidente. Pero hacen mal si consideran que pueden estar exceptuados del paso del coronavirus. Su error lógico básico es su estructura mental individualista que confunden con su egoísmo, o pensar en sí mismos.

Pensar individualista los hace analizar la cuestión de los efectos del coronavirus exclusivamente en cómo les puede efectuar su individualidad. Algo informados -acertadamente lo más probable-, saben que un porcentaje muy bajo de la población está siendo contagiada; que de la que lo está, los casos que necesitan atención es más bajo aún y, además, que los que llegar a fallecer son aún menos. No sólo eso, la mayor tasa se encuentra en mayores de 60 años o aquellos que padecen alguna enfermedad crónica. Así, de nuevo en forma correcta, que los riesgos que corren al no quedarse en casa son extremadamente bajos. Y en cuanto a esa cuestión, así es.

Sin embargo, el problema es que esa visión no contempla el panorama completo de los efectos del coronavirus sobre la sociedad. En primer lugar, lo están viendo como si fuera ‘una peste’ y la probabilidad individual de ser infectado. Los especialistas en todas partes, incluyendo de la Argentina, dejan claro que no es ese el problema. El total en sí, no es el problema; sino su impacto social. La velocidad de transmisión hace que ese total social se concentre en un espacio de tiempo muy estrecho.

La falacia del racionamiento individualista está en que las cifras que toman para pensar su situación muestren que, por ejemplo, hasta la fecha se estima que menos de 19.000 personas han muerto debido al coronavirus en el mundo, lo que representa menos del 5% que ha estado infectado. Además, el total infectado más el recuperado en el mundo sería en torno a 410.000 personas, cifra minúscula frente a una población mundial de 7700 millones de personas.

Pero la cuestión es que estas cifras de infectados y fallecidos son muy bajas precisamente porque se ha aplicado el aislamiento social. Es decir, el ‘quedate en casa’.

Si no se hubiese practicado el confinamiento, según especialistas, el porcentaje de infectados podría estar entre 60-80% de la población mundial, como explicó en The Guardian el profesor Gabriel Leung que integra un equipo de expertos en la materia de la Organización Mundial de la Salud.

A un ritmo creciente de infectados no sólo el número absoluto de fallecidos sería, evidentemente, muy superior (5% de 7.700 millones es igual a 385 millones), sino que también lo más lógico es que también lo sea el porcentaje de decesos debido a que no habría posibilidad de otorgarle atención médica a muchos infectados por falta de capacidad hospitalaria.

Si bien es posible contra argumentar que, quizás, en el total de la población el porcentaje de personas factibles de contraercorona virus en condición problemática es menor, igualmente, frente a esa magnitud de cifras los números son atemorizantes. Por ejemplo, si considera que en la segunda guerra mundial se calcula que murieron entre 70 y 80 millones, en este caso las cifras serían bastante mayores.

Pero ya si todos, incluyendo ellos, practicasen en Argentina el ‘quedate en casa’ un 5% de la población serían más de 2 millones de personas y el problema es su impacto inmediato sobre el sistema de atención médica. Cuanto más se permita que aumente el nivel de contagios, más personas necesitarán atención médica que, aun siendo un porcentaje mínimo de la población, no lo es en términos absolutos para la capacidad del sistema de salud. Esa es la realidad que crudamente viven, por ejemplo, España e Italia.

Esto no sólo significa que no se le podrá dar atención médica a todos los que la precisen debido al coronavirus, sino que lo más factible es que tampoco pueda dársele a los que precisen atención por cualquier otra causa.

Así, cuanto más gente necesita atención debido al coronavirus también aumenta el número de personas que pueden llegar a fallecer por otra causa, simplemente porque no recibieron atención dado el colapso del sistema de atención a la salud derivado de la elevadísima demanda por infectados del coronavirus.

Consecuentemente, si quien piensa en sí mismo no cumple el ‘quedate en casa’ y haciendo cualquier otra cosa sufre, aunque sea, un insignificante accidente –como tener que vacunarse de la antitetánica o que le apliquen algunos puntos— podrá encontrarse que una pavadita en el contexto del coronavirus puede llegar a tener consecuencias dramáticas, llegando hasta ser letal.

Por eso el mensaje podría ser también, quedate quietito en casa, porque si te pasa cualquier cosita en las próximas semanas que demande atención médica, sonaste. Y cuánto más contagiados haya, peor.

Esto, claro si se piensa únicamente en los efectos hospitalarios del coronavirus. Si el número de afectados por la transmisión veloz llega a ser, por ejemplo 15% de la población, en el caso argentino significaría que cerca de 6 o 7 millones de personas no podrán hacer su actividad cotidiana con impactos sobre la economía y el funcionamiento social. Esto afectará de una forma u otra aún a esa persona individualista desestructurando las bases de su vida cotidiana.

Quizás ‘en casa’ podrían reflexionar y percibir que la lógica individualista tiene un espacio de acción limitado y, al final, dependiente de la sociedad a la que pertenecen. El sueño de librarse de la sociedad es un imposible por lo que su consideración egoísta es valorarla –como quizás reflexionen muchos que sí se contagiarán del coronavirus y pasen a depender del sistema de salud existente.

Por eso, no hay espacio para pensar en la salvación individual. Que todos dependemos, en definitiva, de la suerte del conjunto social es el mensaje que el corona virus está dando. Aunque los sabios griegos ya lo sabían; por eso denominaron a los ensimismados en su propia individualidad, de idiotas.