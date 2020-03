Alberto Fernández: "Donde los encontremos, los vamos a detener y a sacarles los autos"

El presidente Alberto Fernández advirtió hoy en un mensaje que endurecerá las medidas para aquellos que no cumplan con el aislamiento social preventivo y obligatorio impulsado desde el Ejecutivo, entre otras medidas que se tomaron para paliar la propagación del coronavirus. El anuncio lo hizo a raíz del enorme caudal de vehículos que pretende ingresar a la Ciudad de Buenos Aires. "Lo que no entre con la razón, va a entrar con la fuerza", dijo al referirse a quienes circulen sin estar autorizados a hacerlo.



"Si hay gente que no está autorizada a salir, les aviso que, donde los encontremos, los detenemos y les vamos a sacar los autos", advirtió el jefe de Estado en un mensaje que envió esta mañana desde Olivos, para luego tildarlos de "inconscientes".

Además, recordó que ayer, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, junto con los intendentes, custodiarán todas las autopistas de acceso a la Ciudad de Buenos Aires.

"La gendarmería y la Policía Federal se van a ocupar", aclaró Fernández, mientras que en la CABA, el operativo quedará en manos de la policía de la Ciudad de Buenos Aires. "Todo está organizado", advirtió.

De paso, el jefe de Estado estimó que durante la jornada de hoy deberían ingresar a la CABA unas 230 mil personas. "Hoy van a entrar 122 mil personas que trabajan en Salud y en Seguridad y alrededor de 100 mil personas más que trabajan en la alimentación, en supermercados, en farmacias, en algunos negocios de cercanía, en estaciones de servicio", detalló.

El mensaje del Presidente fue emitido un día después de que se tomara la decisión de limitar los accesos a la CABA, con el fin de desalentar la circulación vehicular en la Ciudad en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto ante la pandemia del coronavirus, y complementa los puestos de control establecidos por la Policía de la Ciudad en distintos puntos del territorio.