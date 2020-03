Coronavirus: los dirigentes sociales opinan sobre las medidas de alivio que lanzó el Gobierno

El Gobierno lanzó una serie de medidas para llevar alivio y contención a los sectores sociales más castigados por el parate de la economía que implican las restricciones de circulación a partir de la expansión de la pandemia de coronavirus.

Anoche, los ministros de Economía, Martín Guzmán, y de Trabajo, Claudio Moroni, hicieron nuevos anuncios en ese sentido, en este caso para avisar que habrá un pago único de $ 10.000 para trabajadores informales y monotributistas.

El Cronista hizo un relevamiento entre dirigentes y referentes de movimientos sociales, de organizaciones de desocupados y de la economía popular, para conocer cómo recibieron las noticias del Gobierno y el impacto que los anuncios podrían tener en sus bases y en los lugares y realidades donde intervienen.

Daniel Menéndez, coordinador nacional de Barrios de Pie, opinó desde su doble condición de dirigente y funcionario, ya que desde que asumieron las nuevas autoridades se desempeña como subsecretario de Promoción de la Economía Social y el Desarrollo Local. "Creemos que la asistencia social es adecuada. En un contexto de parate económico reivindico que haya una militancia social que despliega una enorme tarea. Esa militancia, en articulación con las medidas del Estado, y el Gobierno, va a poder generar un escenario de acompañamiento a los sectores más humildes", dijo Menéndez.

Según el referente de Barrios de Pie, "el Gobierno está teniendo la lectura correcta del impacto que está teniendo el parate económico y está contemplando la situación de los más humildes".

"Lamentablemente no". Cortante y lacónica. Así fue la primera respuesta de Eduardo "Chiquito" Belliboni, de la dirección nacional del Polo Obrero, para quien la situación en los barrios "está cada vez peor".

Según advirtió a El Cronista, hasta ahora, en lo que va del año, "solamente se entregó una vez alimentos a los comedores".

"Estamos con un enorme atraso y ahora se han sumado al cuadro muchos trabajadores precarizados, que antes tenían changas, y eso es una demanda enorme en los barrios. Tampoco se han entregado elementos de higiene, no sólo para los comedores populares sino para la gente en general de los barrios", detalló Belliboni.

En relación al último anuncio del Gobierno, el Polo Obrero lanzó un comunicado: "Es un reconocimiento tardío e insuficiente del reclamo que venimos haciendo diferentes organizaciones, entre ellas el Polo Obrero, hace de 10 días. El monto de $10.000 es un ingreso menor al de la línea de indigencia y no significa ni un cuarto de lo que se

necesita para vivir".

El Polo señala que "hay miles de despidos de trabajadores informales y en blanco" y que "esto ocurre porque no se ha tomado una medida elemental cómo es la de prohibición de despidos y suspensiones sin pago. En cambio, los gastos en materia represiva y de control de la población no tienen límite".

Y reitera su reclamo de que se instrumente "un seguro al desocupado con un piso mínimo de $30.000 por mes hasta el retorno al trabajo y se pague el primer salario correspondiente, manteniendo en este seguro al parado a todos los que producto de la crisis social y económica que no puedan retornar a su trabajo".

Por su parte, Luciano Álvarez, coordinador nacional de la juventud de la CCC y del movimiento NiUnPibeMenosPorLaDroga, le dijo a este diario que "es bueno el anuncio del gobierno nacional del Ingreso Familiar de Emergencia y los anuncios que ya se habían hecho para AUH y planes sociales".

Según Alvarez, "eso traerá cierto alivio a los que viven de las changas y a los que no tienen nada. Es algo que veníamos planteando desde la CCC y la UTEP. Creemos que en los barrios populares no hay posibilidad de aislamiento social exitoso sin apoyo social, alimentario y sanitario. Y para eso hay que acelerar los tiempos e incrementar la cantidad de alimentos que se entregan a los comedores. En eso tenemos cierta preocupación porque nos parece qué hay que resolverlo de manera urgente".

"Hay un gran esfuerzo de miles de compañeros y compañeras de los movimientos sociales que, cumpliendo con las medidas sanitarias, dan de comer a miles de familias que, con el aislamiento, la están pasando mal. Sólo de la CCC tenemos más 550 comedores y 1000 merenderos funcionando en las 24 provincias", dijo.

Y agregó: "Es imprescindible la organización de Comites de Emergencia en cada lugar, hay provincias y municipios en los que se han dado pasos, pero hay algunos lugares en los qué hay dificultades para constituir los comités y la

entrega de alimentos".

La medida es un "oxígeno", afirmó el titular del sindicato de feriantes, Walter Godoy, para agregar que "para el feriante, puestero, que vive día a día, $10.000 es un platal y le permite respirar un montón", según consigna un cable de Telam.

No obstante, sostuvo que todavía no estaban las planillas en Anses para anotarse y que no saben aún cómo se va a implementar la medida, porque los feriantes no están registrados en el sistema y ni bancarizados.

"No queremos causarle problemas al Estado", agregó Godoy en diálogo con Télam, pero marcó acciones municipales, como en el partido bonaerense de "Ezeiza, donde el canon que paga una de las ferias por mes, pasó de $1.900 a $6.700".

Por su parte, el secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, Esteban Castro, dijo que la inyección de plata en los consumidores "es un pedido del sector porque al que vive de changas, se le cortó la diaria y no hay manera de que esa gente pueda comer".

De todos modos, reconoció que la medida "sirve para tirar unos días" y señaló que "el Gobierno tiene que estar dosificando la plata que baja, porque va a haber mucho problema" ante el impacto del aislamiento masivo para combatir la pandemia.

"Hoy en día lo más importante es olvidarse del déficit fiscal y poner plata en el bolsillo de los trabajadores para que coman", señaló Castro al explicar que "las redes de contención reflejan un ir y venir de gente que busca la vianda; si hay plata se organiza de mejor forma".

Por su parte, Jackie Flores, titular de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Ctep) y coordinadora del Programa de Promotoras Ambientales, remarcó que "el asistencialismo no es el camino" y aseveró que "el anuncio del gobierno no es la solución".

Al respecto, también citada por Télam, dijo que no sólo porque el importe es "escaso" sino porque "los barrios no tienen agua, y se pide que se laven las manos; los barrios tienen dengue, tienen hambre".

También Juan Carlos Giordano, desde la Izquierda Socialista, sumó su mirada sobre las medidas del Gobierno: "Lo que otorgó el gobierno es un paliativo que no esta a la altura de las circunstancias. Otorga $10.000 a los que hacen changas o viven del día a día (125 dólares) cuando Alberto Fernández ya pagó 3.500 millones de dólares por una deuda externa usurera desde que asumió y se apresta a renegociar 150.000 millones de dólares. Lo que hace falta es dejar de pagar ya esa deuda para destinar esos fondos a combatir la crisis del coronavirus y a la emergencia. La prioridad son los más necesitados, no los usureros internacionales y el FMI", dijo el diputado del Frente de Izquierda a este diario.