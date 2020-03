Coronavirus: el hijo de Alberto se instaló en Olivos y cuenta en video cómo es su cuarentena en la residencia presidencial

El hijo del presidente, Estanislao “Dyhzy” Fernández, pasa la cuarentena en la residencia de Olivos, a donde se trasladó antes de que entre en vigencia la medida a partir de la sugerencia de su padre. En diálogo con un youtuber, el joven reveló detalles de la residencia y cómo la pandemia de coronavirus ha afectado al mandatario.

Pablo Agustín, famoso youtuber y amigo de Estanislao, mantuvo una videollamada con el hijo del mandatario en los últimos días que luego subió a su canal de esa plataforma. Allí, Dyhzy revela algunos detalles de cómo es vivir en la residencia oficial del presidente, cómo pasa los días en la casa de huéspedes y cómo el aislamiento ha afectado su economía.

“Me vine a Olivos a pasar la cuarentona”, bromeó el joven en diálogo con Pablo Agustín. “Estoy agradecido por haber podido venir, al menos puedo caminar por acá adentro que no cuenta como romper la cuarentena”, sostuvo y, si bien disfruta sus días allí, aclaró que la residencia “es gigante, muy grande, no podría vivir acá

“Hay un gimnasio chiquito, que le estoy sacando el jugo, probablemente lo hicieron en la época de Menem”, contó el joven entre risas y luego agregó que cuando fue estaba “lleno de polvo porque nunca nadie lo usó”.

Estanislao, de 26 años, es diseñador gráfico y realiza shows de drag queen. Desde que se conoció la candidatura de Fernández ha dejado en claro en diversas ocasiones que se mantiene solo y no necesita de la ayuda económica de su padre. Es, según el mimo sostiene en el video “una persona sencilla, no me gusta todo el tema de pedir”.

Sobre sus días en Olivos junto a su gata, contó que no se aloja en la residencia principal donde viven Fernández y la Primera Dama, Fabiola Yáñez. “Olivos tiene dos o tres casas que son, justamente para que una persona adulta de la familia no tenga que vivir con otros. Se llama la casa de huéspedes”.

El joven reveló que fue el mismo Fernández el que le sugirió que se instale en la quinta para hacer más llevadero los días de aislamiento obligatorio. “Yo antes de que venga la ‘cuarentona’, el día que lo estaban por anunciar, yo la info no la tengo, yo me entero todo por la tele, .me la venía venir. Como se especulaba fui al supermercado, me stockié, pero no para tanto tiempo. El día que lo anunciaron me llamó mi papá y me dijo: ‘Che, por qué no te venís acá a pasar la cuarentena que estas tranquilo. Mete a la gata en una jaula y traela’”.

“Preferiría estar en mi casa, pero no voy a ser arrogante ni malagradecido porque de no venir acá tendría que estar en mi departamento que no es muy grande”, reconoció.

Sobre el Presidente, dijo que lo vio “20 minutos en dos días”. “Esta agotado, todo el tiempo hablando por teléfono porque es una situación muy delicada, pero le agradezco mucho a la gente que se lo tomó en serio, no está rompiendo la cuarentena, y no lo esta viendo como ‘qué paja que tengo que estar en mi casa’”.

“Noto que esta 24x7 laburando – agregó más adelante- Esta hasta las dos, cuatro de la madrugada trabajando, hablando por teléfono, respondiendo chats. Se levanta 6.30 de la mañana o antes para juntarse con el ministro de Salud o de Desarrollo social”.

Y se mostró preocupado por cómo afecta la situación a su padre: “Sabía que su trabajo era así, pesado, pero mi viejo tiene 60 años, no se si se lo banca”.

Estanislao reconoció que la cuarentena lo afecta económicamente ya que trabaja de forma independiente. “Yo soy monotributista, trabajo freelance en un montón de cosas. Obvio que me afecta, me afecta económicamente porque no estoy trabajando. Soy diseñador gráfico freelance y todos eso slaburso se me cayeron porque las empresa no saben cómo manejarse, pero entiendo que la cuarentena es necesaria”, reveló.

Por último, el joven agradeció a los ciudadanos por cumplir con el aislamiento y si bien dijo que a él también le “rompe las bolas” porque disfruta “estar con gente” es su responsabilidad acatar la medida.