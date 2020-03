Menú de inversiones de riesgo para audaces en medio de la cuarentena

Pocos sectores se salvarán de la fuerte recesión que se avecina en la economía global a causa del coronavirus.

“Pero mirando un poco para adelante se espera que haya sectores que tengan menor demanda por un tiempo más prolongado como ser los relacionados con la hotelería, la aeronavegación, los casinos, las cadenas de cines y sectores que podrían beneficiarse de una mayor tendencia al aislamiento o a pasar una mayor cantidad de tiempo en casa”, explicó Rafael Di Giorno, director de Proficio.

Daniela Wechselblatt, titular de DW Global Investments, ya ve compañías de valor en precios atractivos, “pero todavía podemos llegar a estar lejos del piso. Cualquier activo que compremos en este momento es solo para inversores arriesgados, los que van en contra de la tendencia y que no esperan a que ésta se revierta para entrar”.

A su entender, los que sean aún más arriesgados de acá a un tiempo podrán ir aprovechando empresas de entretenimientos, aerolíneas, cruceros y demás sectores relacionados con el turismo que es de las más afectadas, las que sobrevivan a la crisis serán una oportunidad.

“Históricamente, estos movimientos generaron grandes oportunidades de compra para inversores de largo plazo. Sin embargo, aún somos cautos y proponemos una estrategia de ingreso escalonada hasta que se revierta la tendencia bajista”, sugiere Ignacio Abuchdid, presidente de InvertirEnBolsa, ve que las compañías aéreas sufrieron grandes caídas con las cancelaciones de los vuelos a nivel global: Boeing cayó 70% y American Airlines 65%, con un mercado que descuenta que estas empresas tengan problemas para cumplir con sus obligaciones de deuda. No obstante, es una industria estratégica y esperamos que las compañías reciban ayuda del gobierno hasta que logren reponerse.

Santiago Rodríguez Lucca, CEO de Bergson, va en la misma línea: “Una inversión que me resulta interesante es en Spirit Airlines (SAVE), una compañía aérea low cost estadounidense que actualmente tiene un precio de u$s 8,69 por acción, con una valorización de mercado de u$s 638,89 millones. A los precios actuales, estamos comprando una empresa a 0,26 veces su valor en libros y a 1,78 veces sus beneficios netos actuales. Esto quiere decir que tardaríamos menos de dos años en recuperar la inversión”.

Gonzalo Chiarullo, CEO de Mahout Capital, es otro de los que mira a largo plazo a las aerolíneas: en su caso, prefirió Delta y American Airlines.

Para los adeptos al riesgo, el analista financiero Hernán Muzio aconseja el ETF de EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF ), de Blackrock (líder global en ETFs ), porque cuenta en un portfolio con acciones de primerísimo nivel asiáticas, como Alibaba, Te Tencennt (tiene participación mayoritaria en Spotify), Taiwan Semiconductor ( le fabrica a AMD), Samsung y China Construction Bank, por ejemplo.

Las acciones que más caen, ¿son una oportunidad?

“Es una forma de apostar a China, que salió rápido del coronavirus, al hacer hospitales mucho más rápido que los demás países. En celulares antes dependía de las patentes de la británica Arm Holdings, mientras hoy no sólo fabrica los teléfonos de última generación, sino que hasta los diseña desde cero, como a los Huawei y Samsung. Incluso, esta tecnología se puede usar para reemplazar a la computadora de uso diario”, dijo. Agregó que las denominadas "tierras raras", que son elementos químicos imprescindibles para la fabricación de tecnología están un 95% en China.

El EDC (Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X Shares ) es un ETF apalancado al anterior que cotiza en la Bolsa de Nueva York. Al estar apalancado se triplica el resultado, tanto si es positivo como negativo. “El EEM ya tocó piso, se ve a simple vista cuando empieza a bajar: ahí aparecen los inversores y lo compran. La ventaja de comprar el EDC es que cuando rebote el EEM un 15%, el EDC lo hará tres veces. Del mismo modo que si baja 15%, el otro bajará 45%”, explica Muzio. E

El indicador técnico que usan los peces gordos que juegan a largo es el CAPE (cyclically adjusted price earnings, que es el precio sobre las ganancias ajustado técnicamente). Con este indicador aplicado al EEM da valores futuros a largo plazo muy elevados.