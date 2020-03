Coronavirus: por miedo a la propagación, intendentes comienzan a cercar los municipios

Temerosos de que el coronavirus ingrese a sus municipios y colapse los sistemas de salud, en algunos casos muy limitados, un puñado de intendentes del área metropolitana de Buenos Aires cercaron sus distritos y limitan el ingreso a quienes posean domicilio o trabajen allí.

Este mediodía, el presidente Alberto Fernández reunión a más de 20 jefes comunales para solicitarles colaboración para que se cumpla la cuarentena. Algunos de los que estuvieron presentes hoy en Olivos ya habían avanzado con medidas propias.

En Ezeiza, el intendente Alejandro Granados informó en la web de la municipalidad que se limitaron los accesos al municipio y quienes quieran ingresar por los habilitados “deberán acreditar su domicilio en Ezeiza, o bien justificar que ingresan a trabajar en alguna de las actividades “permitidas” por el Decreto Presidencial. Aquellos que no lo puedan hacer, no podrán entrar al distrito”. Indicó que la medida la toma “ya que una parte de la población no ha comprendido la importancia del Aislamiento”.

Esta mañana, el municipio de Almirante Brown informó a través de sus canales oficiales que “estamos realizando estrictos controles de tránsito entre el Municipio, la Policía y Gendarmería Nacional en los accesos al distrito evitando la circulación de ciudadanos que hayan roto el aislamiento obligatorio sin justificación. No se permitirá entrar o salir de Almirante Brown salvo casos de emergencia”.

“En ese marco, la Policía Bonaerense continúa realizando patrullajes para controlar el cumplimiento de la cuarentena. Y son cada vez más los controles viales que se concentran en los accesos al distrito pero también alcanzan a los barrios y las localidades brownianas”, se comunicó.

En San Vicente, tras entrar en vigencia la cuarentena anunciada por el Gobierno, se cerraron la mayoría de los accesos. “Quienes deseen ingresar al distrito, deberán acreditar su domicilio en San Vicente, o bien justificar que ingresan a trabajar en alguna de las actividades permitidas por el DNU 297-2020. Aquellos que no lo puedan justificar, no tendrán permitido el acceso”, anunciaron. Además, personal de salud realiza controles de temperatura corporal para prevenir el coronavirus.

Las medidas tomadas por estos intendentes fueron analizadas hoy durante el encuentro con Fernández. Se cuestiona la legalidad de las mismas ya que la potestad para prohibir la circulación en el territorio nacional es del Presidente.

A última hora, el intendente de La Plata, Julio Garro, anunció que también restringirá el acceso y la circulación por la capital provincial, pero aclaró que no puede cerrar los ingresos por completo.

“Seguimos trabajando en la concientización y la importancia que tiene quedarse en casa. Muchos vecinos me piden cerrar los accesos a la ciudad. Eso no lo podemos hacer, es inconstitucional. Tampoco es real que otras ciudades lo hayan hecho”, escribió en su cuenta de Twitter. “Además somos la Ciudad donde se asientan los poderes públicos provinciales. ¿Cómo se le impide al gobernador, legisladores, ministros, suprema corte provincial entrar también a su lugar de trabajo?”, agregó.

El intendente de Juntos Por el Cambio sostuvo que no puede “aislar la Ciudad”. “Lo que si vamos a hacer es restringir la cantidad de accesos y egresos. Esto nos va a permitir centralizar la circulación en algunos puntos para llevar un control más exhaustivo”, explicó.