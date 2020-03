Guía para clientes de bancos en cuarentena: cómo operar con cajeros, tarjetas y transferencias

Los bancos se adhirieron a la cuarentena impulsada por el Gobierno, las sucursales cerraron desde el viernes y los empleados de las oficinas centrales se volcaron al teletrabajo. La operatoria no está anulada, pero sí condicionada por la situación de crisis actual, una coyuntura que es de carácter global debido a la pandemia del coronavirus.

Si bien es cierto que hay transacciones que no se pueden hacer, como depositar o cobrar cheques, otras sufrieron modificaciones, como la ampliación de los límites de extracción y de compra con tarjeta de débito. Pero no es todo, El Cronista elaboró una guía para saber cómo funciona el sistema financiero hoy.

¿Qué operaciones puedo hacer?

La banca online no sufrió modificaciones, prácticamente todo lo que se podía hacer antes de la cuarentena sigue vigente. Ya sea por medio del homebanking como de la app o de la atención por el call center, se puede operar como siempre: pagos de servicios y de resúmenes de tarjetas de crédito, transferencias de dinero en pesos y en dólares, compra venta de acciones, bonos y dólares o la constitución de plazos fijos y suscripción de fondos de inversión. Todas las operaciones con el mismos horarios y días que se manejaban antes de decretarse la cuarentena.

¿Qué pasa con los vencimientos que "caen" en cuarentena?

Tanto los vencimientos de tarjetas de créditos como cualquier otro compromiso, un préstamo, por ejemplo, quedó prorrogado para el 1 de abril, fecha en que, por ahora, terminaría la cuarentena. Fue una solución del Gobierno para algunos clientes que no tenían clave o no estaban acostumbrados al uso de los canales automáticos, como puede ser el caso de los jubilados. Pero además se hizo en consideración de quienes no pueden pagar por fuerza mayor; es que por el freno de la actividad y el consecuente corte de la cadena de pagos hizo que muchos argentinos tengan dificultades para hacer frente a sus obligaciones con el banco.

¿Cómo quedaron los límites para extracciones por cajero?

Para hacer que el cliente vaya lo menos posible al cajero, los bancos incrementaron el monto máximo para el retiro con tarjeta de débito; algunos lo hicieron de manera compulsiva y otros habilitaron la opción por homebanking, donde el cliente debe entrar a su cuenta y autorizarlo. Algunas entidades elevaron los montos a $ 20.000 y otros lo llevaron hasta los $30.000. Incluso las cuentas premium presentan topes de $ 37.000. También se aplicaron aumentos a los retiros que se pueden hacer por Extra Cash (el retiro por las cajas de supermercados, farmacias y estaciones de servicio) hasta los $ 8.000.

¿Puedo pedir que vuelvan a bajar el límite?

Sí. Suele pasar, según cuentan fuentes de distintas sucursales, que algunos clientes prefieren no contar con un amplio margen de retiro por distintos motivos. Uno de ellos es el temor a que en un asalto en el cajero pudieran robarle una suma mayor a la que tenían fijada anteriormente. También otra razón para no poder retirar un importe alto es impedir que alguno de los adicionales de la cuenta, como puede ser un hijo, acceda a esos mismo montos. Algunos bancos permiten determinar el límite para cada plástico por homebanking.

¿En cuanto impacta el cambio del límite en el plástico?

Ya sea para elevar la suma como para achicarla, la operación se ve reflejada en el cajero a las 24 horas hábiles.

¿Qué pasó con los montos para comprar con tarjeta de débito?

Al igual que con los límites para la extracción y con el mismo objetivo de que los argentinos vayan menos veces a un supermercado, farmacia o local que esté abierto, los bancos elevaron el monto para comprar vía débito. Esto lo determina el banco, pero es igual o superior al límite de extracción del cajero. De hecho, una entidad confirmó que la suma máxima de compra es tres veces la del valor de extracción de la tarjeta.

¿Qué pasa si se rompe o pierdo la tarjeta?

El delivery de tarjetas no va a existir por un par de semanas, eso está claro. Agunos bancos ya cuentan con un sistema de extracción sin tarjeta; se activa un código por homebanking y con ese código más el número de DNI tanto el titular de la cuenta o un tercero elegido por el cliente, puede retirar dinero por el cajero; en este caso las sumas son más chicas: rondan entre los $ 2000 y los $ 3000. Hacia ese camino van varios bancos; quienes no ofrecen el servicio están en pleno proceso para habilitarlo.

¿Hay dinero suficiente en los cajeros automáticos?

Los cajeros se cargan como antes de la cuarentena. El fin de semana extra largo hizo que el monitoreo de los saldos fuera exhaustivo La idea es que no haya faltante de efectivo y según aseguraron desde varios bancos, los cajeros todavía tienen dinero y no se presentaron denuncias de los clientes. Es que como la economía está paralizada por la cuarentena, hay menos actividad, menos demanda.