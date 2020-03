Un médico argentino habla desde el centro de la pandemia en Italia: "Si se da un foco epidémico en Milán, no vamos a poder resistir"

Desde que estalló la crisis del coronavirus en Italia, Hernán Polo Friz trabaja sin descanso. Es médico especializado en cardiología y medicina interna. Y junto a sus colegas del hospital de Vimercate, una pequeña ciudad ubicada a 20 kilómetros de Milán, recibe cada día a cientos de pacientes provenientes de toda la región de la Lombardía, que ingresan en una suerte de hospital de campaña montado de urgencia para ser clasificados mediante el sistema de triaje.

Difícilmente este médico argentino radicado en Italia desde 2002 haya imaginado, hace un mes, la realidad que hoy le toca vivir. Pero el destino lo situó en el epicentro mismo de la pandemia. Y en una entrevista con El Cronista, relata en primera persona cómo su vida y su trabajo cambiaron radicalmente. Además, explica cuál es la situación actual de la pandemia, qué debería ocurrir para evitar que la situación haga colapsar al sistema sanitario y, desde su experiencia, analiza la situación en la Argentina.

P: ¿Cuál es el estado actual de la pandemia en Italia?

R: La situación actual es que está empezando a aumentar la cantidad de gente infectada en Milán, una ciudad de casi 2 millones de habitantes, pero que tiene unas 5 o 6 millones de personas si se agrega todo lo que sería alrededores. Si esa zona se transforma en un foco importante no vamos a poder resistir, o vamos a tener muchísimas dificultades porque ya prácticamente todos los hospitales de la región se llenaron de pacientes. Ningún sistema sanitario en el mundo puede resistir que toda la población se enferme en el mismo momento y que un porcentaje más o menos importante tenga necesidad de asistencia.

P: ¿Creen que se alcanzó ya el pico de la epidemia allí?

R: Bueno, es un tema que es motivo de discusión actual. Se estima que el pico podría alcanzarse esta semana. Pero depende de muchas cosas. Por ejemplo, un problema es que dentro de la Lombardía, por ahora Milán no tuvo muchos casos. Estamos en el orden de 3000, pero la curva en Milán está aumentando. Mientras que la curva de las otras zonas está disminuyendo. El flujo de pacientes desde Bérgamo está disminuyendo mucho. Pero si uno piensa que podría darse un foco epidémico en Milán, entonces ahí la situación sería un desastre, porque nosotros ya estamos saturados con los casos que vienen de Bérgamo. Ahora bien, ¿qué pasa si la Lombardía logra contener la epidemia pero estallan focos en el centro-sur de Italia? Hablar de picos nacionales es muy difícil. Porque depende mucho del comportamiento de las personas en distintos lugares. Si en Roma la gente se queda en casa, si no se mueve, si pasan 15 días y se evita que se transforme en un foco, en esta semana podría ser el pico. Pero si no es así, si Milán mejora pero Roma empeora, entonces todavía no vimos lo peor.

Hernán Polo Friz junto a su mujer Laura Primitz. Están radicados en Italia desde 2002 y trabajan juntos en el hospital de Vimercate.

P: ¿Por qué cree que se llegó a esta situación con este virus en particular? ¿Qué lo hace distinto?

R: Es importante hacer una distinción entre lo que es un caso positivo de coronavirus y un test positivo. Porque hay muchas personas que son positivas pero no hicieron el test. De 100 personas que tuvieron contacto con el virus, un 60% o 70% o no tiene ningún síntoma o tiene síntomas muy ligeros. Por lo tanto, es gente que continúa trabajando, moviéndose e infectando a otras personas. Mientras que un 30% tienen necesidad de tratarse. De ellos, muchos se pueden tratar con un poco de oxígeno y controlándolos. Mientras que entre un 5% y 10% por ciento, dependiendo de si uno toma como base a todos los que son positivos o los que dieron positivo en el test, tiene necesidad de soporte respiratorio, que puede darse con un casco CPAP, que ayuda a oxigenar la sangre, o deben ser entubados y tienen necesidad de terapia intensiva.

P: ¿Pero es más letal que otros virus?

R: El 90% o 95% de los muertos son ancianos polipatológicos. Si a los jovenes se los trata, si se les da el soporte respiratorio, por más que estén graves, pueden sobrevivir. No es que los jovenes se enfermen poco, nosotros estamos viendo muchos jovenes enfermos. Pero tienen muchas más posibilidades de recuperación.

Por eso es que es tan importante el tema de evitar el contagio agudo, o en poco tiempo. Creo que es lo que están haciendo en Argentina y me parece muy bueno. El hecho de bloquear que la gente se mueva es muy importante. No tanto porque evite que la gente entre en contacto con el virus. En una pandemia, al final todos vamos a tener contacto con el virus. Pero 10.000 personas que se enferman en un mes significa que vas a tener la necesidad de tener disponibles 1000 camas en terapia intensiva, y muchos lugares por más desarrollados que sean no las tienen. En cambio, si estas 10.000 personas se enferman en dos o tres meses, el hospital tendrá tiempo de tratar a una, mandarla a casa, y después tener espacio de tratar a otras. Esto es importante, porque si no habrá que empezar a decidir a quién tratar.

P: ¿Tiene más efectividad en el contagio? ¿Qué lo diferencia?

R: No necesariamente. Se estima que este virus tiene entre 2,5 y 3 del índice de contagio, que no es muy distinto que otros. La diferencia es que el virus de la gripe, que es muy contagiosa, mucha gente ya tuvo contacto y por más que vaya mutando, muchos ya tenemos inmunidad. El cuerpo tiene memoria inmunitaria de un virus parecido, y si no están protegidos por la vacuna. Esto hace que la difusión exista y sea importante, pero los casos graves no son muchos. En Italia, asociados al virus de la gripe, mueren en Italia unas 4000 personas por año. Es decir, hay muchos pacientes que mueren por gripe. Pero son personas ancianas que se dice que no mueren por la gripe sino que mueren con la gripe.

Acá ocurre más o menos lo mismo, la diferencia es que la población no tuvo nunca contacto con este virus. Por lo tanto, no hay defensas. El virus se puede expandir al neto de la contagiosidad porque no hay nada que lo pare. De todas formas, la letalidad no es altísima. La mortalidad es más baja que la del virus del SARS de 2002-2003, que era más letal que el Covid-19. Pero era menos contagioso y tenía un período de incubación más corto. Por lo tanto, cuando la gente se enfermaba se enfermaba en serio, lo que facilitaba la posibilidad de indentificarlos, lo que ayudó mucho a contener el virus de la SARS. En cambio ahora, la gente por 10 o 15 días no presenta síntomas, pero está incubando el virus. Hay un proceso largo hasta que los síntomas empiezan a manifestarse, y durante todos esos días, estuvieron caminando, yendo a trabajar, a los negocios, y difundieron muchísimo el virus sin saberlo.

P: ¿Cómo es el día a día en el hospital y cuál es el tratamiento desde el momento en que se presenta en el hospital un posible caso positivo?

R: Todas las guardias prácticamente se han convertido en hospitales de campaña. Se hicieron carpas inflables para extender el área del pronto socorro (primeros auxilios) de la guardia, para poder hacer el triaje avanzado. Es decir, distinguir en seguida a quienes están más graves. Una vez que llega el test, si es positivo, pero la persona está bien y tiene el oxígeno necesario en sangre, es decir, no tiene elementos de riesgo, el paciente vuelve a su casa y comienza una autoaislamiento. Pero si presenta alguna complicación, si no tiene el oxígeno necesario, hay que internarlo. Y para ellos tenemos tres niveles de atención. El nivel 1, que son aquellos pacientes que se encuentran estables, y que con un poco de oxígeno por la nariz mejoran; el nivel 2, en el que el paciente necesita el casco CPAP; y el nivel 3, que son los pacientes que deben ser intubados. Hoy tenemos unas 100 a 150 personas en el nivel 1, unas 50 en el nivel 2, y unas 25 a 30 personas en el nivel 3.

P: ¿Es inevitable que un alto porcentaje de médicos y personal de la salud terminen contagiándose? Se habla de al menos 18 muertes sólo dentro de Italia.

R: Muchos médicos y enfermeros se han contagiado. Lo que pasa es lo siguiente: cuando se identifica que el paciente es positivo, queda en un área cerrada. Paradójicamente, es más seguro para los operadores trabajar en un área donde son todos positivos, porque uno sabe cómo cuidarse. El problema era hace unas semanas atrás, cuando no se sabía que el virus se estaba propagando. A lo mejor es gente que venía por otros motivos al hospital y lo tenía. Y muchos de los que trabajamos en el hospital íbamos a atenderlos no protegidos, porque no había motivo. Y ahí muchos habrán entrado en contacto con el virus. Hay muchos médicos que han muerto.

Hernán Polo Friz, junto a su mujer Laura Primitz, y el equipo de residentes a su cargo en el hospital Vimercate.

P: Antes hizo una distinción entre las muertes con gripe y las muertes por gripe. ¿En este caso debe hablarse de muertes con coronavirus o muertes por coronavirus?

R: Uno cuando ve la estadística de los distintos países encontrará, por ejemplo, que Alemania tiene poquísimos muertos. Esto ocurre porque ellos tuvieron un pico impresionante de algo que se llama gripe atípica, y ante la duda no le hacían el test y lo catalogaban como una muerte por gripe, pero eran muertos con coronavirus. En Italia, en cambio, todas las personas que mueren con problemas renales, del corazón, y se infecta con Covid 19, se pone como primera causa de muerte le ponemos coronavirus. Por lo tanto, en Italia tenemos muchísimos muertos porque a todas las personas que murieron con positivos de coronavirus se las clasifica como muertes por coronavirus, por más que la causa principal sea otra. Ahora, los casos donde la causa única o preponderante sea el coronavirus, son pocos. Son muchos menos. Y a ellos los llamamos muertos de coronavirus. No con el virus que se agregó. Pero en las estadísticas, esa diferencia no se hace.

En muchos países, la tasa de mortalidad es más baja porque tienen además una población más joven, que es lo que pasa en China o en Corea del Sur. Y otros porque cuentan sólo los pocos muertos donde la causa número uno era el coronavirus.

P: ¿Pudo seguir la evolución de las medidas que adoptó la Argentina? ¿Cree que el país está más preparado que Italia por haber visto esa experiencia?

R: Desde el inicio me llamaron mucho del equipo de Fernán Quirós, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Y desde hace tiempo están haciendo lo posible para prepararse. El tema es que si en la Ciudad de Buenos Aires logras contener la situación y que la gente no se mueva, pero explota en el Conurbano, no se puede hablar de un pico. Al final todos se podrían contagiar. Puede pasar, además, que un área que ya se había logrado contener se recontamine por gente que viene de otros lugares. Por lo tanto, la decisión de la Argentina de parar prácticamente todo el país de golpe es acertada. Creo que lo que pasó en Italia es que nadie sabía lo que había que hacer. Porque fue el primer país europeo. Parar un país cuando otros ya están despelotados es más fácil que pararlo sólo porque en China hay una epidemia. Espero que el hecho de que en la Argentina se haya sabido antes y se hayan tomado acciones antes ayude a resolver el problema. En la Argentina además, hay muchas clínicas privadas y hay mucha oferta de espacios de terapia intensiva. Pero por otro lado, en caso de que la Argentina tenga una situación grave, los recursos no serán los mismos.