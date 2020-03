Finanzas y mercados Lunes 23 de Marzo de 2020

Banco Nación abrirá algunas sucursales para facilitar la operatoria de los estacioneros

Lo confirmó la entidad luego de comunicarse con distintas petroleras. Aclararon, no obstante, que serán solo algunas las que abran y una por región, además contarán con horarios específicos para que no se crucen los clientes. No atenderán al público en general.