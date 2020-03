Coronavirus, la película que nadie hubiese querido protagonizar

Todo parece una película, de esas que muestran pandemias, muertes, miedos pero por sobre todo esa lucha diaria de todos los que son parte de ella por salvarse y por sobrevivir.

Y así estamos en España, en Italia, en EEUU, en todos los rincones del planeta de una u otra manera sentimos esto, que la película de ciencia ficción traspasó la pantalla y se instaló en nuestra realidad.

Para los que estamos del lado Este del planisferio, el sentimiento es más real, más tangible, ya que cada dia nos levantamos con la expectativa de escuchar que el número de infectados es menor, que hay menos fallecidos a causa de este virus que acecha. Pero no. Recibimos las cifras, las noticias y respiramos profundo pensando en cómo enfrentar ese nuevo día de manera tal que no se nos note la preocupación y siendo optimistas en que “de esta salimos”.

En muchos medios califiqué al coronavirus como el “enemigo invisible” que nos acecha a diario, porque no sabemos ni dónde ni cuándo. Porque es así: no lo vemos y ninguno de nosotros sabe cuando estamos expuestos a su contagio, si ya lo tocamos o si está acechando en nuestro primer movimiento. Y este enemigo no distingue raza, religion, política ni cuenta bancaria.

Solo hay una cosa que sabemos y por la cual nos debemos guiar y es que quedándonos en nuestra casa, cumpliendo con la cuarentena obligatoria corremos menos riesgo de contagiarnos y de desparramarlo en caso de ser portadores del virus.

Entonces, como dicen acá en España: “A por ello”.

No deberíamos ni dudar en quedarnos en casa, protegiendo a los nuestros y a nosotros mismos. De ese modo también protegemos a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros compatriotas. Esto es lo único real, visible y útil en este momento.

En muchos países la determinación de cerrar fronteras e impedir el traslado de la gente tardó en ser declarado y ahora, quince días después, estamos todos sufriendo esas consecuencias.

Lo dije públicamente y lo repito. “Celebro la decisión de Alberto Fernández, de tomar el toro por las astas y decretar inmediatamente el aislamiento obligatorio para los argentinos”.

¿Saben por qué? Porque el sistema sanitario argentino no podría atender a la cantidad de infectados que se multiplicarían día a día. Por eso celebro que haya mirado hacia el Este del mundo y haya tenido la sinceridad de asumir la realidad argentina y obligarlos a quedarse en su casa, y solo salir conscientemente para las cosas importantes. Nada de andar saliendo a cada rato para comprar yerba, para ir al kiosko, para pasear al perro. Háganlo de una sola vez y todo junto así se exponen menos.

Muchos se rebelan ante este pedido decretado, como si ellos estuvieran exentos de contagiarse, o de contagiarlo. No sean ignorantes de la realidad, sean protagonistas de algo inédito en el mundo: colaborar en la detención de este virus con algo tan simple como quedarte en tu casa.

Lo que no hemos mirado todavía es qué mensaje deberíamos entender a todo esto. Porque supongo a todos nos pasa lo mismo, no podemos creer que Disney esté cerrado, que Nueva York duerma, que Buenos Aires este vacía, que no haya fútbol en ningún lado, que el mundo haya parado.

Paremos nosotros también y escuchemos que nos está queriendo decir el mundo entero, el planeta, la vida. Tal vez sea un momento de reflexionar, de parar la pelota, de ver que estamos haciendo bien y que estamos haciendo mal para poder seguir adelante -una vez que esto termine- con otros valores en mente, con otras metas. Pero eso si, siempre desde casa.