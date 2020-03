El día cero del coronavirus en el fútbol

La gran dinámica de la pandemia del coronavirus modifica los escenarios del mundo globalizado minuto a minuto ante la curva exponencial del contagio. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, en diálogo con el periodista Gerardo Rozín por el canal Telefe declaró este domingo: "Me preocupa que haya tontos que no entiendan dónde estamos. Me preocupa mucho el idiota que circula con fiebre, que puede estar lastimando la salud de todos. Me preocupa su egocentrismo que no lo deja ver cómo puede dañar al de al lado. Pero aclaro que son los menos. La inmensa mayoría está en sus casas".

A sólo una semana que hoy parece muy lejana, quedó desactivado el deseo del propio presidente de la Nación para que los partidos pudieran televisarse mientras se jugara a puertas cerradas y sin público, ampliando la cobertura con canales de aire como una forma de contribuir al entretenimiento de la población. También quedó en el túnel del tiempo el debate sobre la decisión de River de no presentarse a jugar con Atlético de Tucumán.

El “aislamiento social, preventivo y obligatorio” establecido por el Decreto DNU n° 297/2020 del P.E.N. el jueves pasado, hizo variar de gran forma nuestras vidas, teniendo en la mira el evitar que una gran aceleración del coronavirus pueda llevar al colapso al sistema de salud.

Ahora vale detenernos y analizar la incidencia del fútbol en el cuadro de pandemia que azota a la población mundial.

El día cero: Atalanta vs Valencia

Desde Europa, actual epicentro del coronavirus, médicos especializados le apuntan como “Día Cero” al partido del 19 de febrero entre el Atalanta italiano y el Valencia español, por los 8vos. de final de la Champions League que organiza la confederación europea (UEFA). Expertos de la Universidad de La Sapienza y la Unidad de Crisis de Protección Civil abonan la hipótesis acerca que ese partido tuvo una gran incidencia en la propagación del coronavirus en la región de Lombardía, una de las más afectadas del norte de Italia. Hay algunas evidencias que ayudan a sustentarla.

El 35% del plantel del Valencia está contagiado del coronavirus (entre ellos el argentino Ezequiel Garay), el club que más casos registra en España, resultando que varios de los periodistas que acudieron al partido fueron hospitalizados para superar el virus. Si bien todavía no existe suficiente respaldo científico, Francesco Le Foche, médico inmunólogo y profesor de Reumatología de Ciencias Biomédicas, en la Universidad de La Sapienza, declaró al diario Il Corriere dello Sport que "ha pasado un mes desde ese partido. Los tiempos son relevantes. La congregación de miles de personas, a dos centímetros una de la otra, aún más asociada a las entendibles manifestaciones de euforia, gritos, abrazos, puede haber favorecido la replicación viral".

Y agregó: "Me refiero a una expulsión de grandes partículas virales a gran velocidad desde las vías respiratorias superiores, la boca y la nariz. Estamos hablando del énfasis colectivo de un partido histórico. Debo imaginar que casi todo el mundo acudió a ese partido, probablemente incluso asintomáticos y febriles".

“Bérgamo es un área muy activa en el mundo de los intercambios económicos y sociales. El medio es ideal para el virus. Además, los bergamascos siempre han sido trabajadores espartanos, con una gran cultura laboral y tendencia a no prestar atención a las dolencias que parecen estacionales”, concluyó el profesor Le Foche.

El partido entre el Atalanta de Bérgamo (Lombardía) y el Valencia CF se disputó en Milán, debido a que el club italiano no tiene su estadio homologado. Esto derivó que cerca de 40.000 aficionados debieran trasladarse al estadio de San Siro distante a 70 kilómetros. Otros 2.500 viajaron desde Valencia. Por esos días el coronavirus se paseaba libre y sin restricciones de cuarentena por todo el norte de Italia. Como el partido finalizó 4 a 1 a favor del Atalanta, los fanáticos enfervorizados continuaron de fiesta hasta el día siguiente.

El 22 de febrero, Bérgamo y sus pueblos periféricos estaban fuera de la primera zona roja del Covid-19. Hoy en cambio, es el epicentro de la devastada Lombardía, con más de 600 muertes (más del 25% de las muertes de la región), hacia donde debió acudir el ejército con una larga fila de camiones para transportar a decenas de cadáveres hasta el crematorio. A pesar del desolador panorama, insólitamente, el club Nápoli (sur de Italia) acaba de anunciar que reanudará los entrenamientos del plantel profesional a partir del 25 de marzo.

Mientras que en Valencia se registraban este sábado 50 muertes sobre un total de 1363 casos positivos detectados. También se evalúa la incidencia del partido jugado el 1° de marzo, en el estadio Bernabéu entre el Real Madrid y el Barcelona, con cerca de 80 mil aficionados presentes, muchos de ellos portando barbijos.

En Argentina, en cambio, el “Día Cero” estuvo enmarcado en la demora por tomar decisiones por parte de la dirigencia del fútbol, quienes prefirieron esperar a una decisión presidencial antes de aceptar la conveniencia de suspender el fútbol. Sin embargo, con suma rapidez y por unanimidad, los clubes levantaron la mano y firmaron la defunción de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF), reunidos en el complejo de Ezeiza de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), sin dejar entrever sus temores al contagio.

En tanto el Ministro de Salud, Ginés González García, vaticinaba que aún con un buen resultado de la cuarentena obligatoria, se estiman unos 250 mil infectados para junio, el presidente de la AFA, Claudio F. Tapia, quien ya tiene asegurado su mandato hasta el 2025, señaló en forma concluyente: “Desde lo económico será el daño más grande que vamos a sufrir en el fútbol argentino: por todos los compromisos, por los contratos vigentes, por los ingresos que los clubes van a dejar de recibir. Porque el socio va a dejar de pagar su cuota o el abonado va a reclamar su abono, y porque vas a tener a los clubes cerrados por un tiempo. Vas a dejar de genera ingresos y sí vas a tener egresos, porque hay obligaciones vigentes que cumplir”.

Siguiendo la misma línea de relanzamiento de una AFA atravesada por el coronavirus, una vez desarticulada la SAF, se decidió dejar de aplicar los controles financieros a los clubes con motivo de la suspensión del torneo. También se especula sobre la inminente eliminación “por fuerza mayor” de los tres descensos para el cierre de la actual temporada y el armado de dos torneos con 26 equipos en primera división y un nuevo esquema para los derechos de TV.

El flamante presidente interino de la SAF y presidente de San Lorenzo de Almagro, Marcelo Tinelli, debió explicar su viaje a la Patagonia argentina a pocas horas del inicio de la cuarentena: "Así como otras personas se fueron a su casa del country, a nosotros nos pareció bien pasarlo acá. Después de hablar con el gobernador de la provincia (Mariano Arcioni) y el secretario entendimos que no había ningún tipo de problema en que viniéramos. Sentí que estaba bueno estar acá en familia, sobre todo teniendo hijos adolescentes. Ya nos habían avisado que íbamos a pasar por todos los controles de salud al llegar", señaló luego de su arribo en un avión privado, en diálogo con el Canal 4 de Esquel.

Julio H. Grondona, quien fuera durante 35 años presidente de la AFA, al ser preguntado por el significado de la leyenda “Todo pasa” en su anillo respondió: “Puede tener dos apreciaciones: aquél que la usa porque no le interesada nada o aquél que piensa en que lo bueno tiene que quedar. Esta última es mi forma de pensar”.

En medio del aquelarre del fútbol argentino donde una gran mayoría sólo mira por el espejo retrovisor, no caben los pronósticos alentadores ni las ilusiones sobre una mejoría: la pelota seguirá saltando por el aire y a los tumbos, igual que el coronavirus antes del “Día Cero”.