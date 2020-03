Pymes en alerta por la interrupción en la compensación de cheques

En el marco de la readecuación de operaciones en el mercado por la cuarentena, el Banco Central (BCRA) dispuso que entre el 20 y el 31 de marzo no habrá compensación de cheques. Especialistas advierten que la medida le saca liquidez al financiamiento Pyme y podría generar un salto en la tasa.

La norma del Central determina que la Cámara de Compensación de Cheques no esté operativa, lo que genera complicaciones en el mercado de financiamiento doméstico. Los principales compradores de cheques de pago diferido y pagarés en el mercado son los FCI Pyme, cuyas carteras están principalmente compuestas de estos instrumentos. Al no disponer la cobranza de los cheques que vencen, los fondos no pueden comprar nuevos instrumentos para llevar adelante el "revolving" de la cartera, lo que corta el financiamiento.

Según datos provistos por el Mercado Argentino de Valores (MAV), en el primer día de restricción se negociaron $ 24 millones en cheques avalados, un 5% del promedio de negociación diaria. Esto podría generar que la tasa suba y sorprenda a muchas Pymes que pensaban financiarse a cierto costo. Además, desde el MAV alertaron que el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (Fondep) del Ministerio de Producción no está comprando.

Fernando Luciani, CEO del MAV aseguró que están trabajando para mitigar el impacto.