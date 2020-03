No cortarán luz y gas ante falta de pago y darán bono a trabajadores informales

"Yo no estoy peleando por la economía, estoy peleando por la vida. No estoy haciendo política, sino valorando a la sociedad argentina". La frase de Alberto Fernández hoy en una entrevista en Telefé resume la principal preocupación del Gobierno al comenzar el cuarto día de cuarentena obligatoria por la pandemia del coronavirus. Se está librando una guerra contra -como lo bautizó- 'un enemigo invisible'". Como en todo conflicto bélico, después llegará la etapa de reconstrucción.

Sin embargo, mientras se transite la emergencia, como adelantó el propio Presidente desde la Quinta de Olivos en el anuncio del jueves del "aislamiento social, preventivo y obligatorio", su administración prepara una nueva batería de medidas para paliar los bolsillos, sobre todo de los que quedaron afuera de los alivios ya decretados, como los monotributistas y los sectores informales.

Cafiero y Frederic sobrevolaron los anillos de seguridad de AMBA

El mismo mandatario anticipó que el lunes habría novedades: "Vamos a tener un parate en la economía, a algunos ese parate los priva de un sueldo, ahí va a estar el Estado presente", fue su promesa.

Preparando ese escenario, con foco en el conurbano, Alberto Fernández recibirá mañana al gobernador bonaerense Axel Kicillof y a un grupo de intendentes del primer y segundo cordón. Su objetivo, además del obvio tema sanitario: mejorar la coordinación de alimentos y brindar contención por falta de trabajo, por la preocupación ante eventuales desbordes de seguridad. Otra de las medidas presidenciales de esta semana sería garantizarles a los sectores de la economía informal algún tipo de ingreso.

Al igual que el mismo jueves cuando se decretó el aislamiento, el jefe de Estado rechazó por ahora la figura del Estado de sitio, si bien su ministra de Seguridad Sabina Frederic había afirmado unas 24 horas antes que "no estaba descartado". "Tenemos etapas previas antes de llegar a esa, no podemos saltearlas porque esto va para largo", analizaban el jueves en Olivos. Si bien es cierto que el escenario puede cambiar en cuestión de pocos días: en las primeras 48 horas de la cuarentena, se realizaron 2500 detenciones en todo el país por no respetarla. "Tontos que no entienden el riesgo", los llamó Fernández.

�� “Me preocupa mucho que haya tontos que no entiendan el riesgo en el que estamos. Me preocupa su egocentrismo que no lo deja entender cómo puede dañar al de al lado. Pero la inmensa mayoría de los argentinos está en su casa. Y no saben la gratitud que tengo para con ellos”. pic.twitter.com/BlE5ORqgkB — Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) March 22, 2020

Fuentes de la Casa Rosada adelantaron que las primeras ayudas aparecerán cuanto antes en el Boletín Oficial. Una de las idas más avanzadas, según pudo saber El Cronista, es garantizar la continuidad de los servicios públicos de energía eléctrica y gas, tanto para personas físicas como Pymes comerciales e industriales, ante la falta de pago. Un fallo de la Corte Suprema impide el corte del suministro de agua corriente.

De esta manera, con un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), la luz y el gas pasarían a ser considerados servicios esenciales, por lo que las empresas no podrían interrumpirlos mientras dure la emergencia sanitaria.

En sintonía, según algunas fuentes, también se podría postergar el pago de los vencimientos hasta que termine la cuarentena obligatoria, un periodo que no está tan claro que termine el 31 de marzo, según pronostican en la Casa Rosada mientras evalúan el desarrollo de la pandemia minuto a minuto. El gobernador jujeño Gerardo Morales fue el primero en admitir que el aislamiento podría estirarse durante una parte de abril.

A la espera del próximo paquete de ayuda económica de Nación, las provincias ya comenzaron a anunciar distintas medidas para paliar los efectos de la crisis. Una fue la Córdoba de Juan Schiaretti: lanzará una serie de créditos por un monto total $ 4 millones para Pymes que estén fuera del sistema financiero y que sean empleadores.