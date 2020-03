Coronavirus: Alberto Fernández dijo que "no hace falta establecer el Estado de Sitio"

El presidente Alberto Fernández negó hoy que el Gobierno se disponga a establecer el Estado de Sitio para profundizar las medidas de restricción que rigen en el país con el objetivo de frenar la propagación del coronavirus. Según el Presidente "contamos con todos los instrumentos legales y necesarios para hacer cumplir con las medidas excepcionales que se adoptaron".

En una entrevista televisiva, el primer mandatario fustigó, sin embargo, la "incomprensión" y el "egocentrismo" de quienes, sin justificación, incumplen la cuarentena para cortar la cadena de contagios de coronavirus, a quienes consideró como "los menos". De todas maneras, advirtió que, al desafíar las restricciones, se encontraron con que las autoridades respondieron con detenciones y secuestro de automóviles.

"Descubrieron que la Argentina es otra; pensaron que si salían sin justificación no iba a pasar nada, iban coimear a algún gendarme, pero no. Vieron que esa Argentina, la de los vivos y los pícaros, no existe más", dijo el Presidente en una entrevista televisiva en Telefé.

"Estamos haciendo todo lo necesario para enfrentar la situación", dijo Alberto y valoró que el país haya tenido el tiempo para aprovechar la experiencia de lo ocurrido en los países donde la pandemia se desató primero.

Parafraseando a un médico, el jefe del Estado dio que "estamos escribiendo la obra sobre el escenario", en el sentido de que existen un montón factores impredecibles sobre el comportamiento de la pandemia.

"La respuesta del sistema de salud es maravillosa, sólo gratitud tenemos que tener con ellos, desde los médicos, a los enfermeros, todos los profesionales de la salud", dijo el primer mandatario, entrevistado por Gerardo Rozín, en el programa "La peña de Morfi".

"Vamos a gastar todo lo necesario para darle tranquilidad a la gente", dijo Fernández en relación al impacto que la pandemia tendrá en la economía, en particular los sectores más vulnerables, como desocupados, monotributistas, trabajadores en negro y de la economía informal.

Aseguró que a partir de mañana se empezarán a conocer nuevas medidas para mitigar el efecto de las medidas tomadas por el gobierno nacional para disminuir el avance de la pandemia, en este caso para monotributistas, pymes, pequeños comercios y quienes reciben AUH.

Alberto advirtió que la economía se va a parar, pero que el Estado se ocupará de contener a los sectores más complicados. "No podemos, en estas condiciones, sumarle más intranquilidad a la gente, con la cuestión económica".

"Este parate de la economía hará que algunos, por ejemplo, pierdan su sueldo, entonces el Estado estará ahí; otros, en tanto, tendrán menos ganancias, ganarán menos", dijo el Presidente quien rechazó que "la economía se anteponga a la salud de la gente".

Alberto aclaró, sin embargo, que "tampoco soy un loco, que quiere llevar la economía a la quiebra".