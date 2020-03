Coronavirus: Paulo Dybala y Oriana Sabatini dieron positivo pero aseguraron que "están bien"

Paulo Dybala utilizó sus redes sociales para informar que tanto él como su pareja, la cantante Oriana Sabatini, dieron positivo en el test de coronavirus que se les realizó durante las últimas horas. El delantero argentino es el tercer futbolista de Juventus que contrae este virus y también el tercer jugador argentino que padece esta enfermedad alrededor del mundo.

“Hola a todos, quería comunicarles que acabamos de recibir los resultados del test del Covid-19 y tanto Oriana Sabatini como yo dimos positivo. Por fortuna nos encontramos en perfecto estado. Gracias por sus mensajes y un saludo a todos”, fue el posteo que realizó el jugador de 26 años en su cuenta de Instagram para contar la noticia y transmitir tranquilidad.

Oriana también subió un video para hablar sobre la noticia: “Como algunas personas saben y otras no, hace un tiempo que yo estoy viviendo en Italia con mi novio, llegue acá hace un mes y medio, y quería hacer este video para que no salgan noticias falsas ni esté dando vueltas información que no es, especialmente por la gente cercana a mí, que igual todos ellos ya lo saben, ya hablé con esas personas, por las dudas prefería que lo escucharan de mi boca. Hace dos días nos hicimos el test con mi novio y una persona más que está viviendo con nosotros para ver si teníamos coronavirus y hoy nos dieron los resultados y somos todos positivos. Obviamente estamos bien, sino no estaría haciendo este video".

Ambos estaban realizando la cuarentena en Italia, donde el avance de esta enfermedad es imponente y preocupa cada vez más al mundo. El compañero de Dybala, el defensor Daniele Rugani, se había transformado en el primer futbolista de la Serie A en ser diagnosticado con la cepa de Covid-19 el pasado 11 de marzo.

A raíz de esta situación, la entidad italiana decidió activar el protocolo y obligó a todos los integrantes de la estructura a aislarse. El pasado martes 17 de marzo, Juventus confirmó su segundo caso con el francés Blaise Matuidi.

“Quédense en sus casas, hagan la cuarentena, nosotros íbamos por el día 9 pero ahora el 31 de marzo nos tienen que hacer otro test”, comentó Oriana Sabatini en sus redes sobre los tiempos de recuperación estipulados que les recomendaron a ambos.

El atacante que surgió de Instituto de Córdoba y luego tuvo un paso por el Palermo de Italia es el tercer jugador argentino en contraer coronavirus después de los casos del defensor de Fiorentina Germán Pezzella y el marcador central de Valencia Ezequiel Garay.

Precisamente, Dybala había sido objeto de una fake news en relación a este tema el pasado viernes 13 y había publicado un mensaje comentado su enojo.