Frederic: "El estado de sitio no está descartado, pero esperamos no llegar a eso"

La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, realizó hoy sobre una primera evaluación sobre el cumplimiento del aislamiento obligatorio dictado por el Gobierno nacional por el coronavirus al sostener que “el acatamiento a la cuarentena fue bastante masivo, pero hace falta más." y pidió,”correrse del individualismo a la que esta época nos lleva”. Y aunque dijo que está como posibilidad y que es una medida extrema a la que están evitando llegar, "el estado de sitio no se descarta".

"Hay gente que cree que su vida no está atada a las demás", dijo sobre la gente que intenta seguir con su vida normal y hacer oídos sordos a la cuarentena dictada por el presidente, Alberto Fernández. "Acá nadie es autónomo, el movimiento que realiza cada quien afecta al otro", sumó.

En ese sentido, la minsitra aclaró que "Ayer fue bisagra, a partir de hoy vamos a ser inflexibles porque entendemos que la gente ya tiene su permiso para circular"

Así lo indicó esta mañana la propia funcionaria de seguridad nacional en diálogo con radio La red en el programa Foja Cero, quien añadió que “hay que correrse del individualismo a la que esta época nos lleva".

"El tiempo va a ser breve si la gente cumple o no con esta situación extrema", taxativa la ministra aseguró que todo depende de cómo actúe la gente. "Esto no va a durar cuatro o cinco días", aseguró. Y agregó: "Por ahora, la fecha es la del 31, que no se extienda dependerá de que cumplamos la normativa".

”Vamos a empezar a secuestrar vehículos”, resaltó sobre una posible medida a seguir para las personas que todavía no han comprendido el estado de aislamiento.

Al ser consultado sobre una posibilidad de estado de sitio, Frederic dijo que esa es una medida extrema a la que estamos evitando llegar, pero "dependerá de la responsabilidad que tengamos todos".



En medio del marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el presidente de la nación se pudieron observar desde las primeras horas de la mañana largas filas con distancia prudencial entre personas en puertas de farmacias, cajeros automáticos y supermercados; poca gente en paradas de colectivos, estaciones de trenes y subtes y un gran despliegue de efectivos de las fuerzas de seguridad en las calles de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense.