Coronavirus en Argentina: Aerolíneas estima que repatriará 12.000 argentinos por el coronavirus

El director Comercial, de Planeamiento y Gestión de Rutas de Aerolíneas Argentinas , Fabián Lombardo, estimó hoy que, al finalizar el operativo de repatriación, serán unos 12.000 los repatriados ante la pandemia del coronavirus .

"El presidente Alberto Fernández nos bajó la información de que todos los pasajeros que tuviesen ticket tienen que embarcar, a pesar de que no sea de Aerolíneas Argentinas", enfatizó. Y subrayó que si el pasajero tiene un boleto que no es de la compañía nacional, "tiene que requerir el endoso de la empresa con la que tiene su viaje programado".

"Del 12 al 26 de marzo vamos a estar trayendo a 12.000 argentinos", calculó el funcionario, mientras indicó que desde el 12 de marzo la empresa ya trajo "a alrededor de 7000 argentinos".

Tenemos un nuevo canal de comunicación 24hs. Enviá tu mensaje de whatsapp al +54 9 11 4940 4798 ��con tu código de reserva, fecha y destino. Tendrán prioridad los vuelos internacionales. pic.twitter.com/s818DcPto7 — Aerolíneas Argentinas (@Aerolineas_AR) March 11, 2020

En diálogo con CNN Radio, aclaró que la aerolínea de bandera se encuentra atendiendo a pasajeros de esa firma "y a muchos que no tenían tickets. Trajimos a algunos pasajeros de compañías aliadas de Sky Team, que endosaban fácilmente el boleto, pero muchas otras no lo autorizaban. Por eso dispusimos tarifas a un precio muy adecuado para quienes tenían ticket y la empresa no le daba el endoso. Los precios de los pasajes de Aerolíneas se encuentran en rangos más bajos que lo habitual para facilitar el regreso de los ciudadanos argentinos".

Aerolíneas suma nuevos vuelos especiales

Aerolíneas Argentinas anunció tres nuevos vuelos especiales desde Brasil: 2 vuelos extra desde Río de Janeiro que saldrán en el día de hoy a las 11.30 y 12 y un vuelo desde San Salvador de Bahía (operado por Austral Líneas Aéreas) que partirá a las 12.30 con destino al aeropuerto internacional de Ezeiza.

Hoy serán 10 los arribos al país de aviones de Aerolíneas Argentinas que llegarán con 2000 argentinos provenientes de Madrid, Miami, Punta Cana, San Pablo, Rio de Janeiro, San Salvador de Bahía, Lima y Bogotá.

Además, Aerolíneas Argentinas está realizando una programación especial de vuelos de cabotaje para asegurar la conectividad del país tras el cierre de las operaciones regulares que rige entre el 20 y 31 de marzo. El cronograma prevé un vuelo diario entre Buenos Aires y Córdoba, Iguazú, Mendoza, Neuquén, Rio Gallegos, Tucumán y Ushuaia. También 3 vuelos semanales a Trelew y 4 vuelos a Comodoro Rivadavia.