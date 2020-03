Alberto Fernández y Kristalina Giorgieva "muy conformes" con su encuentro telefónico

El presidente Alberto Fernández celebró que el Fondo Monetario Internacional (FMI) "comprenda la situación" en la que se encuentra el país, y ratificó que hay que negociar una reestructuración de la deuda con "una prioridad innegociable: el bienestar de los argentinos y las argentinas".

Por su parte, la directora gerente del Fondo también evaluó el encuentro telefónico con el mandatario argentino: "Tuve una muy buena conversación con el presidente de la Argentina, Alberto Fernández, esta noche. Discutimos la grave situación para el mundo y para Argentina causada por Covid-19 y la importancia de fortalecer la economía del país".

I had a very good conversation with #Argentina's President @alferdez this evening. We discussed the grave situation for the world and for Argentina caused by #COVID-19 and the importance of strengthening the country’s economy,