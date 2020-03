Escándalo en EE.UU.: senadores vendieron sus acciones justo antes del desplome bursátil

El senador estadounidense Richard Burr –que preside la Comisión de Inteligencia de la cámara– es uno de los legisladores en el centro de la polémica por una controversial venta de acciones justo antes de que el mercado de valores de Estados Unidos se desplomara por completo. En el país varios están reclamando su renuncia.

Richard Burr. Crédito: Reuters

La transaccione (33 operaciones separadas en el rango de los u$s 628.000 y u$s 1.700.000) incluye acciones de hoteles, restaurantes, barcos, laboratorios y salud, entre otras, todas industrias que se han visto más afectadas por los efectos de la pandemia. Ahora, muchos en los Estados Unidos están cuestionando si Burr junto a otros senadores, habrían contado con información privilegiada sobre la verdadera situación del coronavirus en el país, en momentos en que Donald Trump decía que el virus iba a desaparecer como un milagro.

La venta (que ocurrió el 13 de febrero) fue la más grande que Burr había hecho desde 2016. Días más tarde, en un evento privado e el Capitolio, el republicano dijo que el coronavirus se transmitía con más agresividad "que cualquier cosa que hayamos visto en la historia reciente", y lo comparó con la pandemia de la gripe española. La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia por el Covid-19 el 11 de marzo.

Kelly Loeffler. Crédito: Reuters

Burr emitió hoy un comunicado diciendo que se basó su decisión sólo en base a información disponible públicamente, "sin embargo, entendiendo la suposición que muchos podrían hacer en retrospectiva, hablé esta mañana con el presidente de la Comisión de Ética del Senado y le pedí que haga una revisión completa del asunto con total transparencia", dijo Burr.

Además de Burr, la senadora Dianne Feinstein, James Inhofe, Kelly Loeffler (miembro de la Comisión de Salud) y su esposo, el chairman de la Bolsa de Nueva York, Jeffrey Sprecher, también están siendo investigados.

La republicana Loeffler vendió entre u$s 1.28 millones y u$s 3.1 millones en acciones desde el 24 de enero hasta mediados de febrero en 29 transacciones, según The Daily Beast. El informe dice que las ventas comenzaron el día en que la Comisión de Salud a la que pertenece organizó una reunión privada para informar del coronavirus a los senadores.