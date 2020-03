Melconian: “Hay que bajar el pánico y tranquilizar a la gente en que la economía no quiebra”

El economista Carlos Melconian advirtió hoy que, ante la expansión del coronavirus en el país, "no hay lugar a la discusión pelotuda de shock o gradualismo: es shock y no hay duda de que vamos al gasto fiscal expansivo". En tanto, pidió "bajar el pánico y darle tranquilidad a la gente aislada en que la economía no quiebra”.

Según el ex presidente del Banco Nación, la situación planteada por le pandemia exige respuestas "prolijas, pensadas y ordenadas, con independencia de ideologías y modelos matemáticos".

"Acá se trata compatibilizar la decisión prioritaria, que es sacarnos de las calles, con el uso eficiente de los recursos en una economía que va a estar parada", consideró Melconian, en diálogo con radio Mitre.

"Todo el tema acá desde el punto de vista de la política económica es bajar el pánico y darle tranquilidad a la gente aislada en que la economía no quiebra”.

Mirá también Monotributo: piden prórroga de un vencimiento que afecta a dos millones Ante el parate económico por el coronavirus y la consiguiente caída de la facturación de los inscritos, especialistas tributarios y contadores piden a la AFIP estirar los vencimientos por el tiempo que dure la pandemia. Representaría un ingreso fiscal de entre $ 2000 millones y $ 3000 millones. Por AGUSTÍN SZAFRANKO

En tal sentido, comentó que las prioridades son: "desde el trabajador, mantener el empleo y su salario. Desde el empresario, el costo".

"El tema central es que los recursos del Fisco tienen que ir a matar dos pájaros de un tiro: empleo y salario. Al empresario (el Estado) le dice vos pagá los impuestos y yo te ayudo con el costo salarial", añadió. A su criterio, el empresario "tiene costos salariales, impositivos, financieros y los insumos. No se puede entrar en todo. No quiero una rebaja de impuestos sino ayudarlo a que pague los sueldos y pueda descomprimir su colapso en la cadena de pagos".

"La contracara del empresario es que no saque una sola persona de su plantel. Porque en este colapso, hay que darle la tranquilidad a la gente de que se puede guardar en la casa pero va a mantener su trabajo y su sueldo. Ese es el tema acá", enfatizó.