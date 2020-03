Coronavirus: las pymes prevén caída de la actividad de al menos 25%

Conocidas las medidas que lanzó el Gobierno para las pequeñas y medianas empresas para paliar el impacto de la emergencia por el coronavirus , desde distintos sectores salieron a apoyar los incentivos, tendientes a sostener a las empresas y aceitar la cadena de pagos en momentos en que se espera una fuerte caída de ventas.

Sin embargo, el panorama luce bastante sombrio. Fuentes del sector estiman que dependiendo de las ramas, la caída de actividad puede oscilar entre 25 y 40%. Y en los rubros vinculados al turismo, la actividad aerocomercial y el transporte en general puede alcanzar hasta el 80%.

"Las medidas tomadas son positivas pero a simple vista parecería que no son suficientes", aseguró Miguel Rodríguez, vicepresidente Pymi de la Unión Industrial Argentina (UIA).

Un aspecto clave tiene que ver con la dificultad de acceso a financiamiento y la cadena de pagos en muchas empresas.

"Cuando los bancos les pidan las carpetas, muchas firmas que están en la informalidad, que llega al 40% en todo el país, no van a poder tomar las líneas de crédito", señaló.

Pero además, en un contexto recesivo es habitual vender a plazos que van de 120 a 160 y hasta 180 días, y en las actuales circunstancias es muy dificil que los proveedores acepten tomar esos valores como parte de pago.

Desde la UIA estiman que el impacto en la economía real puede extenderse en el tiempo, quizás por varios meses, con lo que eso significa para las diversas unidades productivas.

"La mortalidad en el segmento de micro y pequeñas empresas puede ser muy grande", advierte Rodríguez.

Fuentes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en tanto, aseguran que "dos tercios de las pymes no tienen crédito en los bancos ni carpetas y hay que ver si califican para los créditos que están lanzando el Gobierno".

Ante esa situación, sostienen que el sector tiene la necesidad de "un freno tributario y algún tipo de freno a la deuda bancaria, porque los intereses están corriendo".

En ese sentido, piden asistencia directa "para pagar alquileres y sueldos, porque las empresas no van a tener ingresos para hacer frente a esos compromisos".

Marcelo Fernández, titular de la Confederación General Económica de la República Argentina (CGERA), dstacó que las medidas que se han tomado son acertadas pero agregó que la entidad quiere "aportar algunas más que podrían ayudar a paliar la crisis”.

En concreto, solicitó que el BCRA “habilite el reperfilamiento de las deudas de las pymes, estirando los plazos y otorgando quita de intereses como hizo la AFIP". Es una medida que esa entidad viene proponiendo a las autoridades del Banco Central.

Entre otros aspectos, Fernández puntualizó también la necesidad de "suspender embargos bancarios por tiempo a determinar y reperfilar las deudas de empresas industriales grado 2 a 4”.

Un punto que hasta ahora no se ha mencionado pero que tiene relevancia para muchas pymes es ampliar el plazo de la moratoria que lanzó el mes pasado la AFIP. Hasta ahora podían entrar deudas vencidas al 30 de noviembe de 2019 pero CGERA solicita ampliar el plazo hasta el 28 de febrero.

Nuevo frente

Con el correr de los días, las medidas cada vez más restrictivas en materia de circulación están generando un problema inesperado en el sector productivo.

"Acaban de negar el acceso a Salta y Chaco a los camiones que enviamos desde Buenos Aires a nuestros centros de distribución", aseguran desde una importante empresa industrial.

Empieza a haber problemas para el movimiento interno en el país, y podría haber faltantes de algunos productos no esenciales en algunas provincias. "Sólo dejan pasar combustibles, alimentos y medicamentos", asegura la fuente.

Desde CAME coinciden en esta mirada. "Misiones no puede mandar mercaderías a Chaco y Corrientes, Mendoza y otras provincias, como Tierra del Fuego, empiezan a cerrarse y no se pueden pasar mercaderías e insumos que no sean alimentos o medicamentos, y además el comercio exterior está complicado, sin aviones de carga".

Otro aspecto con fuerte impacto en el segmento pyme es la caída que se prevé en el comercio exterior. "Las industrias están tratando de trabajar al máximo de su potencial pero hay problemas de logística", señaló Rodriguez.

Con la actividad paralizada durante meses en China, empezaron a escasear contenedores en todo el mundo y en especial en Europa. El ingreso de insumos importados para diversas industrias, productos químicos y hasta insumos medicinales podría verse perjudicados.

"Estamos pidiendo que no se traben las importaciones pero sabemos que los problemas logísticos no dependen del Gobierno", consideró Rodríguez.