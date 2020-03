Provincias totalmente aisladas y controles en la costa atlántica para evitar que lleguen turistas

Las provincias de Chaco, Misiones, Salta, Jujuy y Tierra del Fuego decidieron aislarse completamente para intentar evitar la propagación del coronavirus covid-19. En tanto, desde la costa atlántica advierten que habrá controles para que no lleguen turistas.

Desde este miércoles, el gobierno chaqueño de Jorge Capitanich, decidió el aislamiento domiciliario obligatorio de toda la provincia para interrumpir la circulación viral, después de un caso de contagio por un contacto "no estrecho".

"La provincia amaneció completamente paralizada. No se mueve nadie. Sabemos que esto va a tener una incidencia en la economía, pero lo hacemos para resguardar la vida de los chaqueños y en línea con las recomendaciones de los expertos", dijo a NA un estrecho colaborador de Capitanich.

Señaló que Chaco está en la etapa de mitigación, por lo que se decidió restringir el acceso y salida de la provincia para cualquier persona, con el cierre total de las nueve fronteras con el resto de las provincias.

La policía está instrumentando un operativo para restringir la circulación de personas en cada localidad de la provincia: a quien esté en la calle se le pedirá que regrese a su casa.

Gloria Zalazar, ministra de Seguridad y Justicia del Chaco, explicó que se procedió al arresto domiciliario de 27 personas que no cumplieron con el aislamiento obligatorio requerido ante la pandemia del coronavirus. Después de la confirmación del primer caso de covid-19, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, suspendió el trabajo de la administración pública hasta el próximo miércoles y dispuso el cierre de todas las fronteras de las provincia, además de agravar las multas por desobedecer las medidas dispuestas anteriormente por el Comité Operativo de Emergencias.

En Salta, tras darse a conocer el primer caso de coronavirus, el gobernador Gustavo Sáenz ordenó el cierre de los shoppings, escuelas y prohibió la permanencia en lugares públicos en todo el territorio provincial, como así también el ingreso y egreso de la provincia. Por orden del gobernador Oscar Herrera Ahuad, la Policía de Misiones controlaba este miércoles todos los acceso a la provincia e impedía el ingreso de personas que no sean residente permanentes en esa jurisdicción.

El Gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, anunció la profundización de medidas preventivas a fin de evitar y controlar la propagación de coronavirus en la provincia.

Melella firmó un decreto con el que estableció la suspensión y paralización a partir de hoy de todo tipo de actividad industrial, del comercio, del turismo y de la recreación e impide el ingreso al territorio de los no residentes.

Por otra parte, los intentes de los partidos de la costa atlántica, en su totalidad, adelantaron que habrá controles para que no lleguen turistas de cara al fin de semana largo que está por comenzar.

"En Villa Gesell tomamos la decisión de priorizar la salud por sobre las cosas. No estamos de vacaciones y vamos a cuidarnos entre todos. No habrá nada abierto para el turismo", sentenció hoy el jefe comunal en diálogo con Radio Rivadavia.

"A todos los que vienen a Pinamar les avisamos que va a estar todo cerrado. Todos los días seguimos aumentando los controles. No son vacaciones, esta todo el país en cuarentena", sentenció el intendente Martín Yeza en sus redes sociales.

El intendente de Pinamar fue uno de los primeros en salir a marcar la cancha debido a que muchos argentinos, pese a las restricciones, tenían decidido viajar hacia la costa atlántica en este fin de semana largo.

Por su parte, el intendente del Partido de La Costa, Cristian Cardozo, como hizo Yeza, mediante sus redes sociales envió un mensaje remarcando que no se está de vacaciones.

"En La Costa y en Argentina no estamos de vacaciones. Al igual que el gobierno nacional y provincial, recomendamos que en lo posible te quedes en tu casa. Esta etapa de prevención nos necesita unidos y con responsabilidad", indicó Castro.

También se refirió a la situación del fin de semana largo el intendente de Villa Gesell, En tanto, desde Mar del Plata se invitó a la gente a que no vayan a la ciudad balnearia y le pide a los turistas que se queden en sus casas, mientras que el intendente del municipio, Guillermo Montenegro, adelantó evalúan limitar los lugares abiertos.

"En Mar del Plata tenemos todo, te lo guardamos para cuando puedas volver. #YoMeQuedoEnCasa", es el mensaje que el municipio envió a través de las redes sociales.

Por su parte, el intendente de General Puyerredón, Guillermo Montenegro, y remarcó la necesidad de que no se acerquen turistas a Mar del Plata.

"No vengan, seguro que muchos tenían planeado viajar pero la responsabilidad de todos los argentinos es que no haya circulación de gente", puntualizó Montenegro.

"La no circulación evita la circulación del virus. Entonces, la responsabilidad como marplatenses es pedirles a los argentinos que nos estaban eligiendo que no vengan", agregó.

Por su parte, el intendente de Necochea, Arturo Rojas, emitió un fuerte comunicado: "No estamos de vacaciones y todos los días vamos a seguir tomando medidas de restricción a fin de salvaguardar la salud de todos los que habitan este querido distrito". "Para eso hemos venido tomando medidas de restricción de la atención de las diferentes órbitas del Estado municipal y a partir de las 0 de este miércoles sacaremos un decreto donde estamos avisando que no estamos de vacaciones y Necochea no se está preparando para recibir al turismo, al contrario", completó.