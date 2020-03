AFIP, en feria fiscal: días inhábiles hasta fin de mes, pero mantiene calendario de impuestos

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se mantendrá en feria fiscal administrativa hasta el 31 de marzo inclusive para evitar la propagación del coronavirus, al igual que el Tribunal Fiscal de la Nación.

Así se oficializó en el Boletín Oficial de hoy. La resolución general 4682/2020 de AFIP fijó un período de feria fiscal extraordinario hasta el 31 de marzo, mientras que la disposición 73/2020 eximió a gran parte de su personal de presentarse a trabajar hasta esa fecha.

Sólo deberán presentarse los que como mínimo tengan un cargo de director en el organismo, en tanto que cada agencia deberá preparar un equipo de trabajo esencial para "atención de funciones críticas".

Además de la suspensión de todos los turnos otorgados y cerrada la atención espontánea, durante este período no deben computarse los días hábiles administrativos respecto de los plazos de procedimientales, explicó el especialista Sebastián Domínguez, socio de SDC Asesores Tributarios.

"Si un contribuyente recibió un requerimiento para brindar determinada información en un plazo de 10 días hábiles y el mismo iba a vencer el viernes 20 de marzo, el vencimiento pasa al lunes 6 de abril", ejemplificó.

No obstante, eso no significa que se suspendan pagos de impuestos ni presentación de declaraciones juradas, para lo cual se mantiene el cronograma original, dado que el Gobierno no incluyó medidas de orientación fiscal en los anuncios de ayer para amortiguar el impacto económico de la pandemia.

De hecho, este viernes vence el plazo para pagar la cuota del Monotributo y hoy comienza la declaración jurada del IVA, según la terminación del CUIT del contribuyente registrado.

Domínguez remarcó que la AFIP tiene la posibilidad de seguir ejerciendo sus facultades de control y fiscalización. Incluso, puede enviar notificaciones a los contribuyentes y aplicar clausuras, aunque es "poco probable" que ocurra por la emergencia sanitaria que llevó a establecer esta feria.

"La AFIP puede habilitar días y horas para la realización de determinados actos o trámites, mediante resolución fundada en los casos en que la demora afecte los intereses del Fisco", explicó el especialista.

Además, el Tribunal Fiscal también declararon feria extraordinaria en sus funciones hasta el 1° de abril, lo que suspendió durante este plazo todos los términos procesales, se pospusieron los expedientes electrónicos ingresados hasta el 31 de marzo y se reprogramaron todas las audiencias previstas de realizarse en este lapso.

Las decisiones de la AFIP y del Tribunal Fiscal están alineadas con lo definido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que declaró inhábiles del 16 al 31 de marzo las actuaciones judiciales ante todos los tribunales con el objetivo de reducir el riesgo de contagio e impedir la propagación del coronavirus.