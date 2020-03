La Fed anunció que comprará deuda corporativa y Wall Street rebotó 6%

La Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) no se da por vencida. Tras haber recortado su tasa de interés el domingo para llevarla al rango de 0% a 0,25% y de ver cómo la medida no impedía un nuevo derrumbe de los mercados financieros internacionales, la autoridad monetaria de la mayor economía volvió a intervenir ayer. Anunció que comprará bonos corporativos y la reacción del mercado norteamericano no se hizo esperar.

Tras el anuncio, los principales índices de Wall Street ganaron entre 5% y 6%, aunque no alcanzaron a reponerse por completo de las históricas caídas anotadas el lunes, del 12%. El Nadaq recuperó ayer un 6,23%, el S&P 500 cerró con un alza de 6% y el Dow Jones subió 5,2%. Los índices reaccionaron rápidamente al anuncio de la Fed para apuntalar a las empresas en el marco del freno a la actividad económica como producto de la expansión del coronavirus.

En concreto, la Fed confirmó que su Fondo de Financiamiento de Papel Comercial (CPFF) comprará bonos a tres meses de compañías con calificaciones crediticias sólidas para ayudarlas a retener a los trabajadores y manejar los costos operativos en medio de la caída en picada en el consumo. La medida se ejecutará a través del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y estará respaldada por u$s 10.000 millones en protección crediticia del Departamento del Tesoro.

Se trata de la misma operatoria que usó durante la crisis financiera de 2008, para destrabar el mercado de crédito corporativo, fuente clave de financiamiento de corto plazo para una serie de compañías, cuya liquidez se ha secado en las últimas semanas.

Lo dicho: la medida fue bien recibida por el mercado. Sin embargo, el rebote parece corresponder a una variedad de razones. "Se explica por varios factores. La caída del lunes fue muy abrupta, y si bien eso no asegura que vaya a haber un rebote al otro día, sí creo que parte de la mejora se explica por una corrección. Hay también una batería de medidas económicas que se vienen tomando en los últimos días, que apuntan a que en el mediano plazo la situación se corrija", analizó Santiago Palma Cané, de Fimades.

Sebastián Maril, de Research for Traders, aportó: "La Fed está anticipando que va a haber al menos un trimestre de contracción económica. Y las medidas que toma no son para calmar a los mercados sino para que cuando todo esto termine, las empresas y las personas ya tengan el camino aplanado para reactivar la economía".

Los analistas acordaron, además, que la volatilidad permanecerá hasta tanto la pandemia no se resuelva. "Desde el puntos de vista económico y monetario, el tamaño de los estímulos es gigantesco, pero no es suficiente para que la gente recupere la confianza. El nivel de incertidumbre es tan alto que del mercado no logra definir un valor para las acciones", indicó Palma Cané.

Maril coincidió con esta visión. "El mercado no sabe lo que quiere, y hagan lo que hagan lo toma a mal. Lo único que desea, como todos nosotros, es que termine la pandemia", dijo.