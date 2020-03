Industria y gremios logran puntos de acuerdo

El futuro del puerto de Buenos Aires, la hidrovía y la marina mercante son tres temas clave para el transporte. Que los dirigentes de la UIA y los gremios del sector pudieran consensuar políticas y acciones al respecto es de por sí una noticia alentadora. Esto sucedió en una reunión mantenida en la sede de la UIA que contó con el más alto nivel de representación: Miguel Acevedo, presidente de la UIA y Juan Carlos Schmid, secretario general de la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina (FeMPINRA).

Hace dos años, la UIA elevó los rubros de transporte y logística del rango de comisión a departamento, mostrando la importancia que tienen para la economía del país.

"El año pasado el principal lema de la Conferencia Industrial fue el de lograr consensos. Para que esto no quede en una declaración de buena voluntad, se decidió organizar esta reunión con los gremios marítimos, portuarios y de la industria naval nucleados en FeMPINRA", dijo a Transport & Cargo Julián Barbella, coordinador del Departamento de Transporte y Logística y economista del Centro de Estudios de la UIA.

Durante el encuentro, Horacio Díaz Hermelo, presidente del Departamento, expuso detalles del Plan Productivo 2020 - 2023 que contempla un sistema integral multimodal de transporte.

La propuesta de Juan Carlos Schmidt, de considerar a la marina mercante como una industria y no como un proveedor de servicios, para vincularla aún más con la industria naval obtuvo el visto bueno de la UIA.

El mismo consenso se logró respecto al rumbo que debe tomar el puerto de Buenos Aires. Todos estuvieron de acuerdo en que la figura del único operador produciría una concentración perjudicial y pondría en riesgo puestos de trabajo.

"Con la UIA participamos en el Consejo de Cargadores y coincidimos en que se necesita libre competencia en el puerto para lograr mejores condiciones para la carga. Los sindicatos también quieren competencia", destacó Barbella.

El economista anticipo que en un mes se va a hacer público un estudio con recomendaciones sobre la hidrovía que se está confeccionado teniendo en consideración la opinión de los interesados. El estudio es económico, técnico, ambiental y normativo, y se espera que sea un aporte para el futuro pliego de licitación.

"Estamos de acuerdo con Fempinra en la importancia de la vía navegable troncal del Paraná. También en que no puede ser que Argentina no tenga una flota con bandera propia. Son más de u$s 5.000 millones en fletes de los que el país no participa".

En este sentido, fue muy bien recibido el proyecto de construcción de buques propulsados a GNL que presentó en la reunión Julio González Insfran, titular del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y de Cabotaje Marítimo (más información en páginas 2 y 3). Con este impulso, FeMPINRA y UIA acordaron presentar un proyecto al gobierno que sirva como aporte para el desarrollo de la industria naval.

"Este es el puntapié inicial. Tanto el empresariado como los sindicatos tenemos que ofrecer al gobierno de Alberto Fernández las ideas capaces de promover el crecimiento. Existe consenso para trabajar junto a los industriales en la elaboración de alternativas que permitan reactivar la producción", resaltó Schmid, quien además conduce la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte.