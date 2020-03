Gobierno en cuarentena: qué temas fueron desplazados de la agenda oficial por el coronavirus

De un Gobierno de triple emergencia (económica, social y sanitaria) desde su fundación en diciembre, a uno que vive en estado de emergencia por el coronavirus. Apenas 17 días pasaron desde el 1M en el que Alberto Fernández adelantó una serie de proyectos en los que su Ejecutivo estaban trabajando para este 2020. Parece una eternidad en medio de la crisis desatada por una pandemia que se sigue minuto a minuto.

"Es todo coronavirus", resumen en la Casa Rosada. Con la única excepción de las designaciones de funcionarios que venía demorada, el trabajo en el Boletín Oficial de la Secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, está totalmente dedicado al Covid-19. En su computadora se guardan los bocetos de los proyectos más importantes con los que el Presidente pensaba recuperar la iniciativa política de una administración hoy en cuarentena pero antes paralizada a la espera de la resolución de la reestructuración de la deuda externa que llega a cabo el ministro de Economía, Martín Guzmán.

El monotema financiero dio paso a uno sanitario. No sólo en la agenda cotidiana, también en lo que respecta al reparto de fondos. Es más, los $ 1700 millones ya anunciados para afrontar la pandemia, junto con los u$s 30 millones de un préstamo del Banco Mundial, son la envidia de la mayoría del resto de los ministros que, a falta de Presupuesto, todavía no habían visto semejante desembolso de dinero en sus carteras. Muy poco podían obtener de los análisis diarios financieros que realizaban el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y su vice, Cecilia Todesca. Un resumen que se elaboraba con el primer mate de la mañana antes de recibir los pedidos monetarios diarios de cada ministerio.

Ayer, el dúo ultimó el detalle de los anuncios de la conferencia de Martín Guzmán (Economía) y Matías Kulfas (Producción).

Recién con la crisis sanitaria se reactivaron ministerios que aún no habían dado demasiadas señales, como el de Hábitat que conduce Maria Eugenia Bielsa, con la noticia de ayer del relanzaminento del Procrear. "Hay ministros que están en cuarentena desde el 11 de diciembre", es la chicana que se repite en la Rosada por funcionarios con anuncios de poca intensidad hasta ahora.

"Dentro de 10 días voy a presentar un proyecto de interrupción legal del embarazo", anunció el Presidente en el Congreso. Cuando el coronavirus ya comenzaba a vislumbrar como amenaza en el país, su autora Ibarra desactivó el envío del texto. Con un Parlamento paralizado, sólo pendiente de necesidades ejecutivas por el coronavirus, no se lo espera al menos por este mes. Así lo acordó ayer el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, con los líderes parlamentarios que hoy visitarán al Presidente en la Casa Rosada.

Lo mismo ocurre con el plan de los 1000 días, de ayuda a embarazadas sin recursos que desean tener a sus hijos, un programa sanjuanino que Alberto Fernández pretende nacionalizar como gesto a la Iglesia de que no es un promotor del aborto.

En su 1M, el Jefe de Estado también brindó más detalles de su reforma de la Justicia, en especial de la reconfiguración de los tribunales federales de Comodoro Py. En medio de la queja del tercer poder del Estado por las jubilaciones de privilegio, en la Rosada esperaban enviar ese proyecto después de debatir el aborto. También quedó pospuesto aún sin fecha.

Lo que sí pudo avanzar, en parte, fue la reestructuración de la Agencia Federal de Investigaciones. Un organismo que el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, tiene entre ceja y ceja a 16 años de perder la batalla con lo que entonces era el poder subterráneo de la Side de Antonio Stiuso.

El Presidente ya firmó un decreto para limitar el accionar de los espías en las investigaciones judiciales, algo que se convirtió en un karma para el kirchnerismo fuera del poder desde 2015. Pero aún falta otra norma para cumplir su promesa de transparentar la AFI intervenida por Cristina Caamaño: que el 90% del presupuesto que hoy es secreto pase a ser público.

En el tintero queda aún, sin fecha, la conformación del anticipado Consejo Económico y Social. Lo mismo el Cuerpo Profesional de Administradores Gubernamentales y la Agencia Federal de Impacto de Políticas Públicos, entes colegiados que deberían pensar las herramientas para un Estado del siglo XXI, parafraseando al mandatario.

La urgencia actual es lo más importante, a la espera oficial de evitar un brote que desborde el sistema sanitario.