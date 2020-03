Alberto trabajará desde la Quinta de Olivos para dar el ejemplo de aislamiento social

Luego de los nuevos anuncios para prevenir la expansión del coronavirus, el presidenteAlberto Fernández trabajará desde la Quinta de Olivos. El objetivo de esta decisión es para dar el ejemplo ante las medidas de aislamiento.

La idea es “predicar con el ejemplo”, luego de que en la jornada del lunes se revelaran 12 nuevos pacientes infectados del brote. Desde allí controlará los anuncios que se darán el martes los ministros de Gabinete y los reportes de la cartera de Salud.

A través de su cuenta de Twitter, Fernández se refirió a la noticia que indicaba una “invasión de turistas en Monte Hermoso”.

“Te proponemos que no trabajes y que tus hijos no vayan al colegio para que se queden en casa y no corran el riesgo de contagiarse”, explicó el mandatario en la red social. Y continuó: “Si salen, si se exponen a la circulación pública, se están poniendo en riesgo. Aíslate con tus hijos. Cuidate y cuidalos!”.

Anoche, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, dio una conferencia para dar a conocer nuevas medidas con respecto a lo laboral por la pandemia del coronavirus.

Las personas mayores de 60 años quedan licenciadas de presentarse a trabajar, pero además se suman las mujeres embarazadas y aquellos empleados con enfermedades preexitentes tanto del sector público como privado. Asimismo, tampoco deberán ir a trabajar aquellos que tengan hijos menores y estén a su exclusivo cuidado.