Pese al estímulo de la Fed, las bolsas globales vuelven a hundirse y anotan otro lunes negro

Las medidas de emergencia de la Reserva Federal (Fed) parecieron no bastarle al mercado, que vio cómo el lunes volvían a hundirse las bolsas mundiales para anotar otro "lunes negro". El pánico al avance del coronavirus, que el último fin de semana terminó forzando el cierre de las fronteras en varios países, se sintió en la operatoria bursátil.

El mayor castigo fue para Wall Street, cuyos índices perdieron 12% en promedio. Las estrepitosas caídas obligaron a frenar la rueda en el arranque de la jornada del lunes. Pero eso no impidió que el Dow Jones retrocediera 12,93%; el Nasdaq, 12,32%; y el S&P 500, 11,98% (su tercera peor caída histórica, detrás del crash de octubre de 1987 y del anotado el mismo mes de 1929).

Los desplomes se dieron luego del rebote de 9% que los mercados habían logrado el viernes a última hora, luego de que Donald Trump anunciara la emergencia sanitaria. A eso se sumó la baja de tasa de la Fed, coordinada con otros bancos centrales del mundo, para generar una expansión monetaria que contrapese la recesión.

Leonardo Chialva, de Delphos Investment, analizó: "Va a estar así, volátil, por un tiempo más. El mercado está todavía muy preocupado con los datos del virus en particular. El fin de semana todo empeoró en Italia, España y Francia. Fue todo peor desde el punto de vista económico, con cierre de fronteras, viajes, restaurantes, comercios... Estados Unidos va rumbo a eso".

"Los movimientos desesperados desde la política monetaria y desde el área fiscal hacen que la percepción de los inversores sobre esta crisis sea más grave que lo que esperaban. Las 'curvas' de desarrollo del virus en Europa y la devastación económica que está empezando a mostrar China (caídas de la producción industrial del 13% anual y ventas minoristas retrocediendo 20% año contra año) están destruyendo las perspectivas de crecimiento global y alimentando los nervios en todo el mundo", explicó un informe de GMA Capital.

Por su parte, Miguel Zielonka, de Econviews, sostuvo: "Hay mucho miedo. Las medidas de política económica, tanto fiscal como monetaria, sirven para mitigar un poco la caída pero esto es algo totalmente nuevo. Hay países enteros 'cerrados'. La economía se basa cada vez más en servicios y el distanciamiento social pega de lleno. Lo mejor que nos puede pasar es una caída en V y que no dure más de un trimestre pero es difícil y, si dura más tiempo, entonces el impacto en resultados y ventas de las compañías es mucho mayor".

Otra preocupación entre los analistas es la caída en la rentabilidad de las compañías, que probablemente repercuta en la cadena de pagos. "Los sectores más expuestos, como turismo, energía y aquellos que estén mas apalancados van a enfrentar problemas para renovar sus líneas de crédito", dijo Zielonka.

Chialva coincidió: "Está faltando un programa de asistencia a empresas en crisis. La Fed puede poner toda la liquidez sobre la mesa pero los bancos no le van a prestar a las empresas que están en crisis o que entran en una por este cierre, ya que el riesgo crediticio lo corren ellos. Me parece que falta clarificar la estrategia fiscal con la monetaria. No se puede forzar a un banco privado a que le preste a una empresa si no quiere, salvo que el riesgo crediticio lo asuma el banco central o el tesoro".

Más allá de Wall Street, tampoco hubo buenas noticias. En Brasil, el Ibovespa perdió 13,92% y también debió suspender sus operaciones a comienzo de la jornada. El real, en tanto, se hundió 4,86% a 5,0467 unidades por dólar, su mayor baja porcentual diaria en casi tres años y tocó un piso intradiario de 5,0700 reales por billete.

En Europa también hubo bajas importantes. El Ibex español cayó 7,88%; la bolsa italiana perdió 6,10%; su par francesa bajó 5,75%; el índice Dax de la bolsa de Frankfurt retrocedió 5,31%; y la plaza bursátil londinense se hundió 4,01%. En Asia, las bolsas también mostraron retrocesos de 4,03% para en el índice Hang Seng de Hong Kong y de 2,46% en el japonés Nikkei.