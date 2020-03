Por el coronavirus, Argentina podrá importar gas más barato

El golpe que la expansión del coronavirus asestará a la economía de la Argentina también dejará un leve resquicio para que entre algo de oxígeno a las cuentas públicas por el lado de las importaciones de gas.

Este mediodía la empresa estatal Integración Energética Argentina (Ieasa, que volverá a llamarse Enarsa próximamente) licitará los primeros 11 cargamentos de Gas Natural Licuado (GNL) con precios que pueden ser sustancialmente menores a los del año pasado, en medio del colapso de los mercados globales.

En caso de confirmarse, el Estado podría ahorrar cientos de millones de dólares en subsidios energéticos, que en 2019 alcanzaron los u$s 3000 millones y que en 2020 se encaminaban a superar los u$s 4500 millones si se extendía el congelamiento de tarifas.

Es que los precios del gas suelen estar atados a los del petróleo, que en otro lunes negro quebraron ayer el piso de los u$s 30 por barril.

El gas natural tipo Henry Hub cotizó a u$s 1,80 por millón de BTU (medida de unidad británica) y las compras de Ieasa para regasificar en Escobar e inyectar un insumo vital para el sistema energético se podrían cerrar entre u$s 3 y u$s 4.

El precio del Gas Natural Licuado (GNL) se encuentra cerca de los u$s 2,80 /MMBTU en el mundo, sobre el final de un invierno boreal marcado por el COVID-19 y la posibilidad de una recesión global.

En 2019, el buque regasificador de Excelerate Energy en Escobar recibió 26 cargamentos con 1479,5 millones de metros cúbicos equivalentes de gas, por los que se pagaron u$s 329,2 millones a un promedio anual de u$s 6,03 /MMBTU.

Las cargas en 2020 se distribuirán entre junio y agosto (sobre el pico de demanda de invierno).

"Las importaciones se van a reducir respecto al año pasado en valor, aunque tal vez suban algo las cantidades. Lo que todavía no está claro es cuánto va a inyectar Bolivia en el próximo invierno", explicó a El Cronista un consultor muy escuchado en el Gobierno.

"Vamos a tener precios de GNL bajos por 5 a 7 años más. La posible importación de GNL beneficia en términos económicos a la Argentina, porque va a ser muchísimo más barato contar con una garantía de gas natural adicional en caso de que se necesite para los picos de invierno", sostuvo Gabriela Aguilar, vicepresidenta para Sudamérica de Excelerate Energy en declaraciones al programa Cosechas y Negocios en Radio Con Vos 89.9.

La terminal de Escobar tiene una capacidad máxima de regasificación de 22,3 millones de metros cúbicos por día (MMm3/d) y ayuda a sustituir importaciones de combustibles líquidos más caros y contaminantes como gasoil y fuel oil, que se utilizan en las centrales termoeléctricas una vez que se agota el gas natural.

El año pasado, las compras de GNL reemplazaron importaciones de esos combustibles por u$s 575 millones.

Una fuente oficial consultada en off the record admitió que después del primer tender, que se lanzará hoy, el Gobierno seguirá monitoreando la situación con el "Comité de Invierno".

En tanto, el ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, apuntó que hubo un alarmante consumo de gasoil y fuel oil en las centrales térmicas durante el verano, cuando se supone que debería sobrar la producción local de gas natural.

Otro punto que el mercado tendrá en cuenta es que las importaciones de gas desde Bolivia también serán más baratas, ya que el crudo Brent -en baja- se utiliza como referencia.

El contrato entre Ieasa y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) deberá ser renegociado antes de fin de año, ya que la cuarta adenda vence el 31 de diciembre.