Deuda: piden autorización en EE.UU para presentar oferta

El Ministerio de Economía solicitó a la Comisión de Bolsas y Valores de Estados Unidos (SEC, sus siglas en inglés) la autorización para realizar oferta pública en el mercado estadounidense de un primer tramo de la deuda en reestructuración emitida bajo ley extranjera, por US$ 30.500 millones.

El pedido se hizo mediante la resolución 130/2020, publicada hoy en el Boletín Oficial, en la que se destacó que resulta oportuno en esta instancia autorizar la registración de obligaciones de la Argentina" ante la SEC, y de obtener la aprobación de dichas obligaciones con la Autoridad Regulatoria de la Industria Financiera (Finra).



También remarcó que el proceso de registración y aprobación consiste en solicitar ante esas autoridades regulatorias extranjeras la autorización para realizar oferta pública en el mercado de su país.

Y enfatizó que de ninguna manera ese proceso constituye un aumento del endeudamiento, ni debe ser entendido como el ejercicio de una autorización de endeudamiento, ni como una operación de emisión de deuda pública.



Economía indicó que el monto global a registrar ante la SEC será tramitado en los tramos parciales que se definan en el marco de la negociación en curso.

Y señaló como "oportuno y razonable" una primera registración de u$s 30.500 millones, atendiendo a las características de las escrituras de 2005 y 2016".



Precisó que los costos de registración ante la SEC son de u$s 129,80 por cada millón del valor nominal que se registre, y añadió que la aprobación ante la Finra conlleva costos de aprobación máximos a pagar de u$s 225.500.



Así, el registro del monto nominal máximo total nte esos organismos implicaría el pago de costos de registración y aprobación equivalentes a US$ 9.161.261.