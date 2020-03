Los bonos en dólares de emergentes muestran el mayor desplome en su historia

Los bonos en dólares de mercados emergentes tuvieron su peor semana en la historia al caer un 13% en las últimas ruedas. Adicionalmente, la volatilidad de estos instrumentos escaló a niveles no vistos en 2008 y la caída acumulada desde los máximos hasta los valores actuales es de un 20%. Este contexto, genera un escenario complejo para la Argentina.

Solo la semana pasada, los mercados emergentes sufrieron la peor salida de fondos de su historia medida en términos absolutos, con más de u$s 7.000 millones, que salieron de esa clase de activos hacia otros más seguros. En el comienzo de esta semana cayeron otro 1,3% y regresó a valores de 2009.

Los inversores a nivel global buscan desarmar posiciones de activos de riesgo para luego posicionarse en activos de cobertura. Entre ellos figuran los bonos del Tesoro americano, el bono del Tesoro alemán, el yen japonés, entre otros. En los mercados emergentes, los inversores venden activos de riesgo como bonos y acciones y encuentran refugio en el dólar .

Por ello es que se vieron importantes devaluaciones contra el dólar en las monedas de la región y del mundo emergente. El desarme de posiciones a nivel global impactó en los bonos emergentes que vieron perdidas de hasta 20% en tres semanas y marcando, la semana pasada su mayor baja semanal en su historia.

Los bonos argentinos se movieron al compás de los demás activos globales, acompañando la tendencia bajista. La gran diferencia entre los activos locales y los del resto del mundo es que los segundos se encontraban muy cerca de sus máximos históricos antes de esta caída, mientras que los instrumentos locales ya se encontraban en un pronunciado mercado bajista iniciado en 2018.

Las paridades de los bonos pasaron de niveles de 45% a 30% en tres semanas, abriéndole la cancha a los fondos buitres a comprar renta fija argentina. Así, el riesgo país se disparó a niveles superiores a 3500 puntos, con una suba del 57,5% en lo que va del mes y 101,4% en lo que va de 2020.

Los analistas de Consultatio resaltaron que el movimiento de los activos argentinos la semana pasada debe ser leída en clave global y que el tiempo con el que cuenta Argentina para llegar a un acuerdo es limitado.

“El deterioro del contexto internacional acelera aún más esa fecha límite. De hecho, hasta el ministro Martín Guzmán reconoció esta semana en una entrevista a Reuters que "es una situación de emergencia global que requiere que las partes sean flexibles´ y que si llegara a retrasarse la oferta ´será solo por unos días´. Aun así, dentro de los factores idiosincráticos, no parecería haber avances sustanciales”, sentenciaron desde Consultatio.

Con una visión similar, desde Grupo SBS remarcaron que el sell-off global de las últimas semanas disparó una estrategia de cobertura de los inversores (vuelo hacia la calidad) que llevó a una escalada en los spreads de los bonos de mercados emergentes, Argentina incluido.

“La caída no sólo es importante sino también se dio a gran velocidad, acentuando la percepción de alto riesgo. En cuanto a Argentina, el contexto global perjudica el proceso de reestructuración de la deuda ya que eleva la prima de riesgo de los emergentes y castigó fuertemente las paridades de los bonos”, sumaron desde Grupo SBS.

Preocupa la deuda argentina

El contexto global le genera un escollo importante al crecimiento argentino. La capacidad de recaudar puede verse seriamente afectada por los riesgos de una recesión aun mayor, sumado a que el precio de las materias primas y del petróleo se cayeron recientemente, comprometiendo las exportaciones. De esta manera, las proyecciones económicas de Argentina se hacen más difíciles de calcular, teniendo en cuenta que el mundo puede ingresar en un escenario de recesión global. Si a ello se le suma que Argentina debe solucionar el tema de la deuda, el escenario de negociación es aun mas complejo.

En cuanto al impacto a nivel local, el balance para Santiago Abdala, director de Portfolio Personal Inversiones (PPI) es negativo.

“Este movimiento complica la situación de Argentina porque la incertidumbre general que deviene en aversión al riesgo hará que los inversores tengan menos incentivo a mantener “riesgo argentino”, o pedirán mayor compensación”, afirmó.

Julio Calcagnino, analista de Mercados de TSA Bursátil del Grupo Transatlántica explicó que no está en manos de la Argentina controlar el apetito global por los activos de riesgo, pero el mismo determina “el estado de la cancha en donde se juega el partido de la reestructuración”.

“Si la aceptación o no de una propuesta por parte de los fondos depende de qué valor presente tendrán los bonos nuevos a recibir, el gobierno se ve obligado a restarle grados de agresividad a su propuesta en vistas de poder llevar adelante un canje que alivie las cuentas del país y lo ponga en condiciones de retornar al mercado de capitales. Sin embargo, la primera reacción del gobierno parece no acompañar este razonamiento ya que Guzmán dijo a Reuters que el Gobierno no aceptará nada que no sea sostenible”.

En este contexto, para que la propuesta sea aceptada rápidamente, es necesario restar grados de agresividad sobre el proyecto original que estaba en mente del funcionario antes del brote de coronavirus .

No obstante, para Calcagnino existe una “bala de plata” para el ministro que le permitiría mantener una posible propuesta agresiva o incluso sumarle grados de agresividad si el crecimiento económico global se ve penalizado.

“Argentina depende del comercio global y una recesión global impactaría de manera desfavorable tanto a nivel recaudación por impuestos al comercio exterior como a nivel disponibilidad de divisas del saldo comercial que el BCRA compraría para acopiar reservas Internacionales. De esta manera, la situación actual es de total incertidumbre. Si el coronavirus logra lesionar fuertemente el crecimiento global, quizás Guzmán consiga espacio para para hacer una propuesta agresiva. Lo que falta, es que el gobierno plantee su propuesta y abra la cancha para negociar”, dijo Calcagnino.

¿Entran los buitres?

Los bonos en dólares operando con paridades en niveles de 33% comienzan a ser valores seriamente atractivos para los fondos buitres. Esto complicaría a la estrategia del Gobierno de modo que esta clase de inversores no busca comprar para negociar sino mas bien para litigar y comprar el 100%.

Los bonos ley extranjera fueron los más afectados por el escenario de volatilidad global. Lo cierto es que si bien pueden ser puntos de entrada para los fondos buitres, como dato a favor para Argentina es que el menú de opciones para esta clase de fondos se vio fuertemente ampliada debido a las caídas en todos los bonos a nivel global. Los bonos de alto rendimiento (bonos basura) tuvieron una de sus peores semanas en la hstroia y las tasas de dichos bonos sobrepaso los dos dígitos. Los riesgos de default corporativo a nivel global creció significativamente.

Martin Saud senior trader de Balanz explicó que los bonos ley extranjera están mayormente en fondos del exterior y, al desarmar posiciones de riesgo global, deben vender dichos instrumentos, algo que no le ocurrieron a los bonos ley local.

“Los bonos ley NY fueron más castigados por el miedo global. Los fondos de afuera tienen en su mayoría bonos con ley NY, con lo cual, cuando tienen rescates salen a vender estos bonos. esto produce que el spread entre ambos se achique. En estos valores veo positivo cambiar bonos de ley local a ley NY”, afirmó.