Provincias aplican medidas locales para contener el virus

Junto con las medidas tomadas desde el Ejecutivo nacional, los gobiernos provinciales decidieron aplicar sus propias estrategias para hacer frente a la pandemia de coronavirus. Si bien el 70% de los casos de la Argentina se concentran en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), también se busca contener la situación en el interior, incluso en varias provincias en las que no se han registrado casos.

Chaco ha sido una de las provincias más afectadas por el virus. El segundo fallecimiento registrado en el país se produjo allí. Además, dos de los 11 casos nuevos que se informaron ayer son de ese distrito. Como medida preventiva se habían aislado cuatro localidades: La verde, Lapachito, La Escondida y Colonia Elisa. Sin embargo, el gobierno de Jorge Capitanich decidió poner fin al aislamiento, ya que el Instituto Malbrán informó que las pruebas dieron negativo. De esta forma, "estas localidades ya pueden efectuar actividad normal", según anunció el gobernador.

En Santiago del Estero, mientras tanto, se declaró en cuarentena a la localidad de Selva, en el oriente provincial. Se detectó que un joven había estado en contacto en Córdoba con una persona infectada, por lo que se aisló preventivamente a esa persona y a su familia. Pero luego se extendió la medida a toda la localidad, que quedó "cerrada al ingreso y egreso de personas y vedada cualquier tipo de actividad con permanencia en los hogares de sus habitantes", tal cual declaró el gobernador Gerardo Zamora.

Del mismo modo, la ciudad santafesina de Ceres también quedó en cuarentena, ya que se encuentra muy próxima a Selva. Además, el sábado se confirmó el primer caso en la provincia: un rosarino dio positivo. Se trata de un caso importado, ya que había viajado a Inglaterra.

Tierra del Fuego, por su parte, se encuentra expuesta por la llegada del turismo internacional, tanto vía aérea como con cruceros. Dos de los once casos anunciados ayer fueron en esta provincia. El gobernador Gustavo Melella declaró la emergencia sanitaria y anunció que reforzaron los controles en los pasos fronterizos. Aunque luego desde el gobierno nacional se decidió directamente cerrar las fronteras.

Finalmente, en Chubut no se permitió desembarcar a un crucero en Puerto Madryn. El intendente Gustavo Sastre había solicitado que no se permita a los turistas transitar por la ciudad. Sin embargo, luego se decidió que no se lo deje recalar, por lo que la embarcación continuó rumbo a Montevideo.