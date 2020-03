Trump pide a los estadounidenses que se relajen pero igual toma medidas

Al alegar el riesgo del coronavirus, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomendaron anoche -con 3244 infectados y 66 muertos según consignó anoche The Washington Post- que se detengan las reuniones de más de 50 personas en todo el territorio de los Estados Unidos durante las próximas ocho semanas.

Poco antes, el presidente de EE.UU., Donald Trump, daba una conferencia de prensa en la Casa Blanca diciendo "relax, lo estamos haciendo muy bien". "Todo pasará". Trump elogió a la Reserva Federal por bajar las tasas de interés e instó a los estadounidenses a "relajarse" y dejar de comprar más comestibles de los necesarios, nuevamente, minimizando la crisis derivada del impacto del coronavirus.

Trump dijo que había ayer por la tarde con los directores generales de los supermercados, que le aseguraron que las tiendas seguirán funcionando y estarán bien abastecidas de suministros.

Luego habló el vicepresidente Mike Pence con la actualización sobre la propagación del coronavirus en el país y hasta entonces señalaba 2900 casos en 49 estados, más que los 2.200 del sábado.

Pence dijo que la administración está actualizando las pautas de distanciamiento social, para especificar cómo los estadounidenses pueden practicar mejor el distanciamiento social

Washington tiene la mayor cantidad de muertes, 42, y 642 infectados.

Ayer Nueva York, donde hay 729 infectados y seis muertos, anunció el cierre de los colegios públicos de la ciudad y California, que tiene 374 infectados y cinco muertos, anunció la imposición de una cuarentena en sus hogares para mayores de 65 años o con enfermedades crónicas. También otros estados empezaron a imponer restricciones para evitar el contagio del coronavirus.

"Estoy convencido de que tras los acontecimientos de hoy no había otra opción", afirmó el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, que confirmó cinco muertos y 329 casos de coronavirus solo en la ciudad. "Puede que no volvamos en lo que queda de curso escolar. Puede que no tengamos la oportunidad de reabrir" los colegios, advirtió.

La medida se tomó a nivel estatal por parte del gobernador Andrew Cuomo, que anunció el cierre de colegios en Westchester, Nassau, Suffolk y la propia Nueva York.

En California, el gobernador, Gavin Newsom, ha ordenado que todas las personas mayores de 65 años y con enfermedades crónicas permanezcan en sus casas. Además se cierran todos los bares y los restaurantes solo podrán abrir si respetan los 1,8 metros de distancia.