Empresas salen a recomprar acciones por $ 2750 millones

TGS saldrá a recomprar acciones por $ 2500 millones, Byma por $ 100 millones, Grupo Financiero Valores por $ 100 millones y Pampa por $ 50 millones. TGS empezó el 9 de marzo y ya recompró $ 58 millones, Pampa lo hizo a fines del año pasado y ya recompró $ 31,5 millones, Byma desde el 21 de febrero viene recomprando $ 7,3 millones y mañana debutará el Grupo Financiero Valores.

Las recompras de acciones son una opción para las empresas y no una obligación, sino que es todo el poder de fuego que tienen estas empresas dispuesto a hacer recompras. "Si usan todas las balas o no dependerá del día a día", dicen en la City. Si las acciones se disparan para arriba, automáticamente salen del rango de compra y no es necesaria la recompra para sostenerlas. Pero si el mercado se sigue hundiendo, los precios van a estar por debajo de los pisos puestos por las empresas para recomprar y por tanto se van a aplicar más fondos.

“Seguimos pensando que nuestras acciones están marcadamente subvaluadas. En el 2019 fuimos la acción que más subió del panel líder y de las muy pocas que mantuvo su valor en dólares. Ya llevamos recompradas más de 17 millones de acciones a un valor promedio de $ 5,6 por acción (menos de la mitad de lo que vale hoy) en momentos donde el mercado estaba vendedor y el ruido financiero impedía a los inversores analizar con tranquilidad cada acción. Pagaban justos por pecadores”, advierte Sebastián Salaber, presidente del Grupo Financiero Valores.

“Creemos que estamos en una situación muy similar y que estos precios no reflejan el valor de nuestra fanquicia. El Banco de Valores acaba de anunciar un balance con cerca $ 2000 millones de ganancia. Esto implica uno de los retornos para el accionista más altos del mercado en una acción que además tiene un historial de pagar dividendos altos y que han rondado el 10% del valor de la acción. Hoy nuestro valor de mercado es cercano a $ 9000 millones, lo que implica un valor cercano a cuatro años y medio de ganancias. Muy barato por donde se lo vea”, agrega.