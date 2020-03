El Gobierno evalúa una cuarentena obligatoria en todo el país

El presidente Alberto Fernández sostuvo hoy que el Gobierno está "analizando la posibilidad de hacer un corte" y "tomar una serie de medidas para que cada uno se quede en su casa" para evitar la circulación del virus Covid-19.

"Paremos la Argentina durante diez días y quedémonos en casa, evitemos la circulación. Hasta acá todos los casos que tenemos son importados, sólo dos casos son de contacto estrecho con alguien, pero que también vino del exterior. Si eso es así, entonces paremos durante diez días, algo que no cause mucho daño económico, porque cuanto antes frenemos esto, menos riesgoso será el invierno", advirtió el mandatario esta mañana en declaraciones a radio Mitre y radio 10.

El mandatario remarcó que "la idea está avanzada" pero están "esperando el momento", debido a las consecuencias económicas.

"Cuando uno toma una medida como la que estoy diciendo de quedarse en casa, lo que decimos es que durante esos días cines y teatros no van a funcionar, espectáculos deportivos ya no existen, los restaurantes van a caer, las producciones no van a tener operarios para producir. Todo eso de algún modo hay que buscar mecanismos de compensación, porque toda esa gente no puede quedarse en su casa y no cobrar", se explayó Fernández.

En este sentido, indicó que se reunirá con el Gabinete Económico y Social para llevar propuestas concretas y que "no se profundice la recesión”. Este mediodía, Fernández analizará con el ministro de Economía, Martín Guzmán, un “menú” de medidas con “mecanismos de compensación” para los sectores productivos y asalariados que puedan llegar a ser afectados por los efectos del coronavirus.