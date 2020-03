Tras un encuentro en Casa Rosada, el Gobierno decidió no cerrar las escuelas

Luego del encuentro que el Gobierno mantuvo en Casa Rosada con el fin de profundizar medidas por la expansión del coronavirus, el ministro de Salud, Ginés González García, aseguró hoy que "los chicos no son vulnerables y que por ahora no van a cerrar los establecimientos educativos". El funcionario fue más allá y explicó que por ahora "sería hasta contraproducente hacerlo" porque el virus no tiene gran incidencia en los más chicos.

Como ya se explicó con anterioridad, los niños no sufren mayores consecuencias, pero sí son fuertes transmisores. Entonces, tenerlos contenidos en el aula, impedirá que estén más tiempo cerca de los más vulnerables, como los ansianos.

"Los chicos tienen síntomas leves, pero son fuertes transmisores. Suspender las clases no es un tema menor", certificó Angela Gentile, miembro del Comité de Infectología y Jefa del Departamento de Epidemiología del hospital de niños Ricardo Gutiérrez.

En conferencia de prensa, el ministro Ginés destacó que la decisión "que más consenso tuvo" fue la de no cerrar los establecimientos educativos.

"Tiene un impacto social muy grande y no tiene un impacto considerable en la salud. Los chicos no son un grupo vulnerable. Y si no van a la escuela están en otro lado y aumenta el riesgo para los adultos. Desde el control de la epidemia, en este estadio, podría ser contraproducente el cierre de los colegios", señaló.

El funcionario destacó además que el gobierno argentino está "en contacto con todos los países que están enfrentando la pandemia del coronavirus, tanto con aciertos como con errores".