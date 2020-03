Economía y política Viernes 13 de Marzo de 2020

Coronavirus: el FMI pone a disposición líneas de crédito para emergencias

Se trata de dos programas que no requieren presentar plan económico y cuyos montos se ajustan a la cuota que aporta el miembro que lo pida. Los países más pobres pueden solicitar hasta u$s 10.000 millones. Además, el organismo podría sortear u$s 1 billón de los fondos que reserva para una eventual guerra.