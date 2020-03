Gobierno apura la obra pública pequeña para impulsar las economías locales

El Centro Cultural Kirchner debía recibir hoy a más de 340 intendentes de todas partes del país para la firma de convenios entre el Gobierno y los municipios en el marco del plan Argentina Hace que busca impulsar la obra pública con resultados en un corto plazo. Las medidas tomadas para evitar la propagación del coronavirus redujeron el encuentro a un desfile de mandatarios municipales – aquellos que viajaban de más lejos y a los cuales el aviso de suspensión del acto los encontró en camino – por los pasillos del ministerio de Economía, que también aloja al de Obras Públicas. Con los primeros avances bajo el brazo, el ministro Gabriel Katopodis cruzó la calle Hipólito Yrigoyen hasta Casa Rosada para acercarle a Alberto Fernández los resultados del encuentro.

El área que dirige el ex intendente de San Martín es una de las que menos presupuesto ha ejecutado desde el 10 de diciembre. De acuerdo a información oficial, recibió el 6,34% de los $ 124.000 millones previstos en el presupuesto extendido hoy en vigencia. El plan Argentina Hace fue presentado en un acto por el mismo presidente los primeros días de enero. Los intendentes lo esperaban con ansias porque implicaba fondos rápidos para reactivar las alicaídas economías locales. Las semanas corrían y no había novedades. Y aunque los municipios pudieron avanzar con la presentación de sus propuestas de obras, el plan se oficializó recién el pasado martes con la publicación en el Boletín Oficial.

El ministro Katopodis encabezó la primera firma de covenidos con intendentes

La firma de convenios con los municipios comenzó hoy con los primeros 100 intendentes. El resto se acercarán a Buenos Aires la próxima semana. Además, se prevé que a medida que se aprueben los proyectos el ministro viaje al interior entre dos y tres veces por semana para ponerle el cuerpo al plan. Desde Gobierno afirman que no habrá "distinción de partidos políticos" para la selección de iniciativas. Hasta ayer habían realizado presentaciones municipios de todas las provincias. La Ciudad de Buenos Aires fue la única que no aplicó, pese a no estar vedada.

El plan Argentina Hace apunta a la generación de trabajo intensivo, local e inmediato. En el Gobierno estiman que creará 20.000 puestos de trabajo. La inversión es de $ 8.500 millones y la cantidad de proyectos que se aprobarán será en función de los fondos.

Con el Plan #ArgentinaHace estamos encendiendo la obra pública en todo el país, para generar trabajo con paridad de género y con prioridades claras que le mejoren la vida a la gente.



Comenzamos por 343 municipios y vamos a llegar a cada ciudad para poner a la Argentina de pie. pic.twitter.com/SwhOIeP0kw — Gabriel Katopodis (@gkatopodis) March 12, 2020

Para participar las jurisdicciones deben subir a una plataforma virtual su propuesta de obra que debe enmarcarse en las siguientes áreas: Agua y Saneamiento; Infraestructura Hídrica; Accesibilidad y conectividad urbana; Equipamiento Social. Una vez aprobadas, se gira el 30% de los fondos, mientras que el 70% restante se paga con la presentación de los certificados de obra. Los trabajos deben comenzar en los 30 días posteriores al primer desembolso y concluir 180 días después.

Además, los municipios deben contratar trabajadores locales y de la economía popular o cooperativas de provisión de obras radicadas en las zonas de ejecución de los proyectos.