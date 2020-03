Pasaron cosas: las perlitas de la primera fecha.

La primera fecha de El Cronista Open Golf arrancó con un record de 175 participantes. Para algunos de ellos es la primera vez que participan, pero para otros el circuito ya es conocido porque lo vivieron el año pasado en su primera edición. Uno de ellos es el empresario Juan Carlos Brihet quién el 5 de marzo, fecha que dio inicio al torneo, cumplía años.

Sorprendido de que El Cronista lo felicitara por su cumpleaños dijo: “Si, hoy es mi cumpleaños! Y coincidió que “hoy es la primera fecha y además yo tengo muy buenos amigos con los que juego, así que arreglamos para hacer el doble festejo. Venir y festejar la inauguración del circuito y la primera fecha y mi cumpleaños. ¡Combo perfecto! ¡Y además regalo de Cabrales, mejor imposible!”

Ignacio Fagalde, director comercial de Cuatro Gatos Cervecería, participante del Torneo El Cronista Open Golf por segunda vez, fue aplaudido por todos los jugadores tras realizar un águila en un hoyo par 4.

Visiblemente sorprendido y muy contento, el joven empresario conto cómo fue la jugada:

Si bien hoy no me estaba yendo muy bien, hice una jugada en el hoyo 18 que salió todo el club a festejar. Salí con un drive muy muy mal, quedé en el rough a 170 yardas y le pegué desde ahí, picó y de repente comenzó a correr hacia la bandera. Yo la perdí de vista, pero de repente empezaron a gritar todos en el club, a aplaudir, a festejar. Yo no tenía idea, me fui dando cuenta a medida que iba acercándome. Fue insólito ver que todos los jugadores que iban llegando al hoyo estén gritando y festejando mi jugada. Y también gente que juega siempre acá me dijo que nunca vieron algo igual. Así que nada, muy contento. Me voy feliz.