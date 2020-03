Pánico en Economía ante la sospecha de un caso positivo de infección por coronavirus

El personal del Ministerio de Economía vivió horas de tensión luego de que se conociera que una empleada de esta cartera se presentó al servicio médico sospechando que podría estar infectada con el coronavirus.

En efecto, la mujer informó a las autoridades de Hacienda que su hermana se hallaba internada en el Hospital Cosme Argerich con síntomas de la enfermedad respiratoria que mantiene a las autoridades sanitaria en alerta máxima.

El asunto escaló entre los más de mil empleados que prestan servicio en el edificio ubicado en Hipólito Yrigoyen, a metros de la Casa Rosada, y requirió la intervención de los gremios.

La mujer en cuestión fue invitada a iniciar el autoaislamiento. Oficialmente, desde la cartera desconocieron el episodio.

Hoy el Ministerio de Salud de la Nación confirmó dos nuevos casos con los que la cantidad de contagiados en el país ascienden a 21.

Según indicaron desde la cartera sanitaria, los nuevos infectados se encuentran en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires.

Ambos realizaron recientemente viajes a Europa, por lo que se trata de casos importados.

Más temprano, Alberto Fernández indicó que la cuarentena será obligatoria para todas aquellas personas que regresen al país tras haber visitado China, Corea del Sur, Japón, Irán, los Estados Unidos o cualquiera de los países de Europa.

"No es voluntario, no es una recomendación. Deberá hacerlo con las consecuencias que eso supone, y si no la cumple, estará incurriendo en un delito, que es poner en riesgo la salud pública", aseveró el Presidente.